Манафорт пытался давить на свидетелей по своему делу, – спецпрокурор США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил экс-соратника президента США Пола Манафорта в попытке давления на свидетелей по делу о потенциальных связях штаба Трампа с Россией.

Об этом сообщает Fox News.

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Как отмечается, в понедельник, 4 июня, во время судебного заседания по делу Манафорта Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательной кампании Трампа "неоднократно звонил двум свидетелям", а также писал им сообщения, чтобы заставить их "ложно свидетельствовать".

Так, Манафорт через своего помощника пытался сделать по крайней мере три телефонных звонка и послал минимум два зашифрованные текстовые сообщения двум представителям The Hapsburg Group, чтобы обеспечить их фальшивые показания о деятельности этой лоббистской фирмы, говорится в представлении спецпрокурора США.

Мы должны говорить. Я четко дал понял, что (габсбургская группа) работала в Европе,

– написал Манафорт одному из свидетелей 26 февраля, согласно информации Мюллера.

В представлении Мюллера также отмечается, что один из свидетелей рассказал следователям о давлении со стороны Манафорта. Бывший руководитель штаба Трампа хотел, чтобы представители The Hapsburg Group в случае допроса сказали, что "их работа по лоббированию и связям с общественностью проводилась исключительно в Европе".

Спецпрокурор США считает, что такие попытки связаться со свидетелями нарушают условия, при которых Манафорта выпустили под залог в 10 миллионов долларов, поэтому его следует снова арестовать.

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Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.