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В Генпрокуратуре препятствовали расследованию дела Манафорта, – Горбатюк

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / meduza.io

Дело Манафорта несколько раз забирали у спецдепартамента Генпрокуратуры и передавали в НАБУ.

Об этом информировал "Громадське радіо" руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Расследование не происходило с 20 ноября 2017 года, несмотря на жалобы Горбатюка на решение Генпрокурора Юрия Луценко. Горбатюк сказал, что несколько раз дела в НАБУ САП возвращала обратно лишь после публикации в New York Times о том, что в Украине заморозили расследование четырех дел относительно Пола Манафорта. Тогда департамет спецрасследований снова начал трудиться над этим делом.

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"Генеральный прокурор 14 декабря выносит постановление о передаче 34 производств из нашего департамента в НАБУ. Несмотря на это, постановление не отменили, дела пошли в НАБУ. В январе прокуроры САП дела вернули обратно. Генпрокурор снова не согласился, вновь вынес постановление о возврате в НАБУ. В феврале САП снова вернули эти дела", – подчеркнул Горбатюк.

Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено Генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Пол Манафорт ГПУ
Источник: 24 Канал
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