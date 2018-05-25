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У Генпрокуратурі перешкоджали розслідуванню справи Манафорта, – Горбатюк

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / meduza.io

Справу Манафорта кілька разів забирали у спецдепартаменту Генпрокуратури та передавали до НАБУ.

Про це інформував "Громадське радіо" керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Розслідування не відбувалося з 20 листопада 2017 року, незважаючи на скарги Горбатюка на рішення Генпрокурора Юрія Луценка. Горбатюк сказав, що кілька разів справи НАБУ, САП повертало назад лише після публікації у New York Times про те, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ щодо Пола Манафорта. Тоді департамет спецрозслідувань знову почав процювати над цією справою.

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"Генеральний прокурор 14 грудня виносить постанову про передачу 34 проваджень з нашого департаменту до НАБУ.Незважаючи на це, постанови не скасували, справи пішли до НАБУ. В січні прокурори САП повернули справи назад. Генпрокурор знову не погодився, знову виніс постанови про повернення до НАБУ. В лютому САП знову повернули ці справи", – наголосив Горбатюк. 

Нагадаємо, 2 травня у США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт ?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини України Новини політики Новини США ГПУ Пол Манафорт
Джерело: 24 Канал
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