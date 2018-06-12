В США обнародуют имена политиков, причастных к лоббизму интересов Януковича

Специальный прокурор Роберт Мюллер должен назвать имена всех европейских политиков, которые предположительно были привлечены к лоббизму интересов Партии регионов.

Соответствующий приказ дала федеральный судья США Эми Берман, сообщает Politico.

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Защита экс-советника Виктора Януковича – Пола Манафорта – должна получить перечень с фамилиями до пятницы.

Federal judge Amy Berman Jackson has ordered Robert Mueller to identify—by Friday—all the individuals and organizations involved in Paul Manafort's alleged scheme to lobby on behalf of Ukraine without registering as a foreign agent. https://t.co/HF61Xd0Nug — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 12 червня 2018 р.

Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.