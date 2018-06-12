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В США обнародуют имена политиков, причастных к лоббизму интересов Януковича

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Getty Images

Специальный прокурор Роберт Мюллер должен назвать имена всех европейских политиков, которые предположительно были привлечены к лоббизму интересов Партии регионов.

Соответствующий приказ дала федеральный судья США Эми Берман, сообщает Politico.

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Защита экс-советника Виктора Януковича – Пола Манафорта – должна получить перечень с фамилиями до пятницы.

Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости политики Новости США Виктор Янукович Партия регионов Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
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