Дональд Трамп отреагировал на задержание Пола Манафорта
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "жестоким приговором" решение суда взять под стражу экс-советника его предвыборной кампании Пола Манафорта.
Об этом Трамп написал в Twitter.
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"Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и их кампании. Я не знал, что Манафорт возглавлял мафию. А как насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми, – ред .) и продажной Хиллари (оппонентки Трампа на выборах президента Хиллари Клинтон, – ред.)? Очень нечестно!",
– написал Трамп.
Напомним, стало известно, что бывшего консультанта президента беглого Виктора Януковича и председателя предвыборного штаба действующего американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо в зале суда взяли под стражу.
Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.