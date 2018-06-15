Дональд Трамп отреагировал на задержание Пола Манафорта

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "жестоким приговором" решение суда взять под стражу экс-советника его предвыборной кампании Пола Манафорта.

Об этом Трамп написал в Twitter.

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"Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и их кампании. Я не знал, что Манафорт возглавлял мафию. А как насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми, – ред .) и продажной Хиллари (оппонентки Трампа на выборах президента Хиллари Клинтон, – ред.)? Очень нечестно!",

– написал Трамп.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 червня 2018 р.

Напомним, стало известно, что бывшего консультанта президента беглого Виктора Януковича и председателя предвыборного штаба действующего американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо в зале суда взяли под стражу.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.