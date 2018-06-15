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Экс-советника Януковича и бывшего члена команды Трампа Манафорта взяли под стражу

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Getty Images

Бывшего консультанта президента-беглеца Виктора Януковича и председателя предвыборного штаба действующего американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо в зале суда взяли под стражу.

Об этом сообщают ведущие информационные ресурсы.

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В частности, как отмечал спецпрокурор Роберт Мюллер, что Манафорт якобы делал попытки повлиять на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Кроме того, он ходатайствовал об изменении подсудимому нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.

Следовательно, после таких заявлений судья отменила пребывание Манафорта под домашним арестом и подчеркнула, что Манафорт "злоупотребляет" доверием, оказанным ему полгода назад. Также она решила рассмотреть требование обвинения отозвать залог в 10 миллионов долларов и поместить экс-советника Януковича под арест до суда.

Зато во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его, а его защита ходатайствовала оставить политика на свободе, дав ему четкие указания, с кем он не может выходить на связь.

Как передает CNN, судебные стражи вывели Манафорта из зала суда в зону содержания заключенных сразу после решения судьи, но на него не надевали наручников.

Добавим, ранее Манафорта обвинили в нарушении закона о иноагентов во время лоббирования интересов Украины, уклонении от налогов и "отмывания" по меньшей мере 30 миллионов долларов с участием его делового партнера Ричарда Гейтса. Позже Гейтс признал себя виновным в заговоре против США, а на следующий день дал показания против Манафорта.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Украина предложила спецпрокурору Роберту Мюллеру содействие в расследовании дела, в котором фигурирует Пол Манафорт.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости политики Судьи Новости США Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
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