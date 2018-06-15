Екс-радника Януковича та колишнього члена команди Трампа Манафорта взяли під варту

Колишнього консультанта президента-втікача Віктора Януковича та голову передвиборчого штабу чинного американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо у залі суду взяли під варту.

Про це повідомляють провідні інформаційні ресурси.

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Зокрема, як наголошував спецпрокурор Роберт Мюллер, що Манафорт нібито робив спроби вплинути на потенційних свідків у своїй справі до початку суду. Крім того, він клопотав про зміну для підсудного нинішніх умов звільнення з-під варти до початку судового процесу.

Відтак, після таких заяв суддя скасувала перебування Манафорта під домашнім арештом і підкреслила, що Манафорт "зловживає" довірою, наданою йому півроку тому. Також вона вирішила розглянути вимогу звинувачення відкликати заставу у 10 мільйонів доларів і помістити екс-радника Януковича під арешт до суду.

Натомість під час засідання сам Манафорт заявляв про свою невинність і просив не заарештовувати його, а його захист клопотав залишити політика на свободі, надавши йому чіткі вказівки, з ким він не може виходити на зв'язок.

Як передає CNN, судові вартові вивели Манафорта із залу суду в зону утримання ув'язнених відразу після рішення судді, але на нього не одягали наручників.

Додамо, раніше Манафорта звинуватили в порушенні закону про іноагентів під час лобіювання інтересів України, ухиленні від податків і "відмиванні" щонайменше 30 мільйонів доларів за участю його ділового партнера Річарда Гейтса. Пізніше Гейтс визнав себе винним у змові проти США, а на наступний день дав свідчення проти Манафорта.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що Україна запропонувала спецпрокурору Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Пол Манафорт.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.