20:59
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Екс-радника Януковича та колишнього члена команди Трампа Манафорта взяли під варту

468 Читать новость на русском
Пол Манафорт
Пол Манафорт / Getty Images

Колишнього консультанта президента-втікача Віктора Януковича та голову передвиборчого штабу чинного американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо у залі суду взяли під варту.

Про це повідомляють провідні інформаційні ресурси.

Читайте також: В США оприлюднять імена політиків, причетних до лобізму інтересів Януковича

Зокрема, як наголошував спецпрокурор Роберт Мюллер, що Манафорт нібито робив спроби вплинути на потенційних свідків у своїй справі до початку суду. Крім того, він клопотав про зміну для підсудного нинішніх умов звільнення з-під варти до початку судового процесу.

Відтак, після таких заяв суддя скасувала перебування Манафорта під домашнім арештом і підкреслила, що Манафорт "зловживає" довірою, наданою йому півроку тому. Також вона вирішила розглянути вимогу звинувачення відкликати заставу у 10 мільйонів доларів і помістити екс-радника Януковича під арешт до суду. 

Натомість під час засідання сам Манафорт заявляв про свою невинність і просив не заарештовувати його, а його захист клопотав залишити політика на свободі, надавши йому чіткі вказівки, з ким він не може виходити на зв'язок.

Як передає CNN, судові вартові вивели Манафорта із залу суду в зону утримання ув'язнених відразу після рішення судді, але на нього не одягали наручників.

Додамо, раніше Манафорта звинуватили в порушенні закону про іноагентів під час лобіювання інтересів України, ухиленні від податків і "відмиванні" щонайменше 30 мільйонів доларів за участю його ділового партнера Річарда Гейтса. Пізніше Гейтс визнав себе винним у змові проти США, а на наступний день дав свідчення проти Манафорта. 

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що Україна запропонувала спецпрокурору Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Пол Манафорт.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини політики Судді Новини США Пол Манафорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 340
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
5125
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1937
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 659
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1265
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук