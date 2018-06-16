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"Вони навіть ходили разом голяка у лазню": журналіст розповів про зв’язки Манафорта і Януковича

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Скандальному політтехнологу, який керував передвиборчою кампанією Трампа і допоміг Януковичу прийти до влади в Україні, змінили запобіжний захід. Він є центральною фігурою в розслідуванні можливої змови між кампанією Трампа і Росією, тому Пола Манафорта відправили за ґрати.

Через співпрацю з російськими спецслужбами, ухиляння від сплати податків та близько 75-ти млн доларів на офшорних рахунках, Манафорту висунули звинувачення за 12-тьма пунктами, загалом йому світить 80 років в'язниці.

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А відкрилася скринька пандори для Манафорта після оприлюднення так званої чорної книги Януковича. Там прізвище американця згадано 23 рази. Звісно він від цього відхрещується, але відомо, що Манафорт отримав від президента-втікача понад 12 мільйонів доларів.

Манафорт усіляко намагався стати частиною особистого життя Януковича. За майже 10 років співпраці вони навіть ходили разом голяка у лазню. Манафорт хотів бути ближчим до Януковича, адже це означало мати якнайбільше влади,
– розповів журналіст "The Atlantics" Франклін Фоер.

Франклін Фоер – автор резонансного розслідування про Манафорта і зокрема його зв’язок із Януковичем. Над цим матеріалом працював близько 8-ми місяців.

Причина, з якої Манафорт залишився в Україні полягає в тому, що йому платили набагато більші гроші в Україні, ніж могли б у будь-якій іншій країні у світі. Олігархи у цій частині світу настільки багаті, що платити по 10 мільйонів доларів на рік для них не проблема,
– прокоментував Франклін Фоер.

Американський політтехнолог працював з президентом Заїру Мобут Сесе Секо, лідером ангольських партизан Жонашом Савімбі, главою Філіппін Фердинантом Маркосом. А на початку 2000-их співпрацював у бізнесі з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Той звів Манафорта з Ахметовим, коли Донеччиною керував Янукович.

Пол Манафорт
Американський політтехнолог Пол Манафорт

Після помаранчевої революції американський радник уже офіційно допомагав Януковичу. І це таки пішло Федоровичу на користь.

Людина, яка звикла говорити не цензурну лексику, замість слова-мата почала використовувати різні слова, наприклад, "так би мовити" тощо,
– зазначив політолог Тарас Березовець.

Тарас Чорновіл у ті роки був депутатом від Партії Регіонів і добре пам'ятає, як Манафорт прийшов у команду Януковича. Піар-кампанії організовували на широку ногу.

Це людина без жодних цінностей. Для неї чим гірші кандидати, тим більше грошей від них можна витягнути. Тому Янукович був ідеальним варіантом,
– заявив журналіст "The Atlantics" Андерс Аслунд.

Нав'язування ідеї про так звані три сорти українців – західних, центральних та східних: це справа рук Манафорта. Його ідеї і розкол у команді Ющенка допомогли Януковичу виграти вибори у 2010-му. Уже тоді люди американського радника були при кожному міністерстві. Чітке завдання у сфері юстиції мав і сам Манафорт.

Одне з його основних завдань - було оформити справу щодо міжнародної легітимності ув’язнення Юлії Тимошенко. Він їздив Європою і переконував там міжнародну спільноту у правомірності режиму Януковича,
– сказав Франклін Фоер.

Лобіював інтересів Януковича Манафорт і в Сполучених Штатах, щоправда, незаконно, бо офіційно не був зареєстрований як іноземний агент.

Коли почався Євромайдан, Манафорта в Україні більше не бачили. Він ще деякий час координував колишніх регіоналів в опозиції, а за рік його ім'я вже фігурувало в іншому передвиборчому штабі президента США Дональда Трампа.

Трампа в Манафортові привабило те, що той не так переймається моральними моментами, як переймається перемогою, перемогою за будь-яку ціну,
– відповів політолог Тарас Березовець.

"Чорну книгу" Януковича оприлюднили в розпал передвиборчої кампанії Трампа. Манафорт зі скандалом пішов у відставку, а торік у жовтні політичний радник добровільно здався федералам.

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Слідство триває і в США. і в Україні. Скільки містер з Америки витягнув грошей з України не досі не відомо. Та як би справа не закінчилася, експерти переконані, це остаточний крах кар'єри Манафорта.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини політики Віктор Янукович Пол Манафорт Корупція Гроші Судді
Джерело: 24 канал
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