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"Они даже ходили вместе голышом в баню": журналист рассказал о связях Манафорта и Януковича

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Скандальному политтехнологу, который руководил предвыборной кампанией Трампа и помог Януковичу прийти к власти в Украине, изменили меру пресечения. Он является центральной фигурой в расследовании возможного сговора между кампанией Трампа и Россией, поэтому Пола Манафорта отправили за решетку.

За сотрудничество с российскими спецслужбами, уклонение от уплаты налогов и около 75-ти млн долларов на оффшорных счетах, Манафорту предъявили обвинения по 12-и пунктах, в общем ему грозит 80 лет тюрьмы.

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А открылся ящик пандоры для Манафорта после обнародования так называемой черной книги Януковича. Там фамилию американца упомянуто 23 раза. Конечно он от этого открещивается, но известно, что Манафорт получил от президента-беглеца свыше 12 миллионов долларов.

Манафорт всячески пытался стать частью личной жизни Януковича. За почти 10 лет сотрудничества они даже ходили вместе голышом в баню. Манафорт хотел быть ближе к Януковичу, ведь это означало иметь больше власти,
– рассказал журналист "The Atlantics" Франклин Фоер.

Франклин Фоер – автор резонансного расследования о Манафорте и в частности его связи с Януковичем. Над этим материалом работал около 8-ми месяцев.

Причина, по которой Манафорт остался в Украине заключается в том, что ему платили гораздо больше денег в Украине, чем могли бы в любой другой стране в мире. Олигархи в этой части мира настолько богаты, что платить по 10 миллионов долларов в год для них не проблема,
– прокомментировал Франклин Фоер.

Американский политтехнолог работал с президентом Заира Мобут Сесе Секо, лидером ангольских партизан Жонашом Савимби, главой Филиппин Фердинантом Маркосом. А в начале 2000-ых сотрудничал в бизнесе с российским олигархом Олегом Дерипаской. Тот свел Манафорта с Ахметовым, когда донецкой областью руководил Янукович.

Пол Манафорт
Американский политтехнолог Пол Манафорт

После оранжевой революции американский советник уже официально помогал Януковичу. И это же пошло Федоровичу на пользу.

Человек, привыкший говорить нецензурную лексику, вместо слова-мата начал использовать разные слова, например, "так сказать" и т. п.
– отметил политолог Тарас Березовец.

Тарас Чорновил в те годы был депутатом от Партии Регионов и хорошо помнит, как Манафорт пришел в команду Януковича. Пиар-кампании организовывали на широкую ногу.

Это человек без ценностей. Для него чем хуже кандидаты, тем больше денег от них можно вытащить. Поэтому Янукович был идеальным вариантом,
– заявил журналист "The Atlantics" Андерс Аслунд.

Навязывание идеи о так называемых трех сортах украинцев – западных, центральных и восточных: это дело рук Манафорта. Его идеи и раскол в команде Ющенко помогли Януковичу выиграть выборы в 2010-ом. Уже тогда люди американского советника были при каждом министерстве. Четкую задачу в сфере юстиции имел и сам Манафорт.

Одна из его основных задач было оформить дело о международной легитимности заключения Юлии Тимошенко. Он ездил по Европе и убеждал там международное сообщество в правомерности режима Януковича,
– сказал Франклин Фоер.

Лоббировал интересы Януковича, Манафорт и в Соединенных Штатах, правда, незаконно, так как официально не был зарегистрирован как иностранный агент.

Когда начался Евромайдан, Манафорта в Украине больше не видели. Он еще некоторое время координировал бывших регионалов в оппозиции, а за год его имя уже фигурировало в другом предвыборном штабе президента США Дональда Трампа.

Трампа в Манафорте привлекло то, что тот не так заморачивается моральными моментами, как переживает победой, победой любой ценой,
– ответил политолог Тарас Березовец.

"Черную книгу" Януковича обнародовали в разгар предвыборной кампании Трампа. Манафорт со скандалом ушел в отставку, а в прошлом году в октябре политический советник добровольно сдался федералам.

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Следствие продолжается и в США, и в Украине. Сколько мистер из Америки вытащил денег из Украины до сих пор не известно. И как бы дело не закончилось, эксперты убеждены, это окончательный крах карьеры Манафорта.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости политики Судьи Деньги Коррупция Пол Манафорт Виктор Янукович
Источник: 24 канал
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