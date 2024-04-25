Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что Соединенные Штаты около полугода тянули с принятием этой военной помощи. Украина оказалась в чрезвычайно сложной ситуации, но выдержала. Сейчас будет несколько легче.

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Важные нюансы законопроекта

Как отметил Зильбер, этот документ не стоит просто считать пакетом помощи. Это – полноценный закон, который записывают в Кодекс США. Одним из чрезвычайно важных пунктов является то, что там допускают конфискацию российских активов. Если Штаты это сделают, то сразу же за ними пойдут и европейцы.

Интересно, что есть разные там беспокойства от других стран. К примеру, Индонезия обеспокоена. Они считают, что право собственности должно быть священным. Но, согласитесь, мир впервые оказался в ситуации, когда помешанный диктатор почти поставил мир на грань ядерной катастрофы. На него нет рычагов влияния. Поэтому это правильный закон,

– сказал Зильбер.

Вряд ли США и Европа будут иметь убытки из-за того, что начнут конфисковывать российские активы и передавать деньги Украине. Не будет же Индонезия или другие страны хранить активы в юанях или других валютах, которые слабее доллара или евро.

Хороший закон. Он является тревожным "звоночком" для Путина и других диктаторов. В том числе и для Ирана. У Ирана много активов арестованных, но эти деньги еще не отбирали. Иран тоже это почувствует, когда начнут конфисковывать активы и передавать деньги тем, кто от иранской агрессии пострадал. В том числе и Украине, по которой летят "Шахеды",

– подчеркнул Зильбер.

Военная помощь для Украины: коротко