Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Сполучені Штати близько пів року тягнули з ухваленням цієї військової допомоги. Україна опинилася у надзвичайно складній ситуації, але витримала. Зараз буде дещо легше.

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Важливі нюанси законопроєкту

Як наголосив Зільбер, цей документ не варто просто вважати пакетом допомоги. Це – повноцінний закон, який записують у Кодекс США. Одним із надзвичайно важливих пунктів є те, що там допускають конфіскацію російських активів. Якщо Штати це зроблять, то одразу ж за ними підуть і європейці.

Цікаво, що є різні там занепокоєння від інших країн. До прикладу, Індонезія занепокоєна. Вони вважають, що право власності має бути священним. Але, погодьтеся, світ вперше опинився в ситуації, коли схиблений диктатор майже поставив світ на межу ядерної катастрофи. На нього немає важелів впливу. Тому це правильний закон,

– сказав Зільбер.

Навряд чи США та Європа матимуть збитки через те, що почнуть конфісковувати російські активи та передавати гроші Україні. Не буде ж Індонезія чи інші країни зберігати активи в юанях чи інших валютах, які слабші за долар або євро.

Хороший закон. Він є тривожним "дзвіночком" для Путіна та інших диктаторів. Зокрема і для Ірану. В Ірану багато активів заарештованих, але ці гроші ще не відбирали. Іран теж це відчує, коли почнуть конфісковувати активи і передавати гроші тим, хто від іранської агресії постраждав. Зокрема й Україні, по якій летять "Шахеди",

– наголосив Зільбер.

Військова допомога для України: коротко