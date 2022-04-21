Об этом рассказали ведущие Юрий и Игорь Гаврищаки в эфире 24 канала. Они также добавили, что судя по поведению Путина на вчерашнем видео с Шойгу – ничего не идет по плану.

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Соловьев уже "раскукарекался", что Россия не воюет с Украиной, а со всем НАТО. Это все выглядит смешно, в условиях войны появилась новая поговорка: "Напугали Соловьевым Нептуна",

– говорит Юрий Гаврищак.

Игорь Гаврищак убеждает, что Соловьеву нужно к психологу, все из-за его неопределенного психологического состояния: один день он ноет, что все пропало, а на следующий – уже воюет с НАТО.

Мне это нравится, те его эмоциональные качели показывают, что не все у них там хорошо,

– уверяет Игорь Гаврищак.

Соловьевым можно "измерять температуру" по российской палате, говорит Юрий Гаврищак, понятно, что его интересует только пенсия возле озера Комо, а его имения в Европе арестованы.

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