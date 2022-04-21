Про це розповіли ведучі Юрій та Ігор Гаврищаки у ефірі 24 каналу. Вони також додали, що судячи із поведінки Путіна на вчорашньому відео із Шойгу – нічого не йде за планом.

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Соловйов вже "розкукурікався", що Росія не воює з Україною, а із всім НАТО. Це все виглядає смішно, в умовах війни зявилась нова приказка: "Налякали Соловйовим Нептуна",

– говорить Юрій Гаврищак.

Ігор Гаврищак переконує, що Соловйову потрібно до психолога, все через його невизначений психологічний стан: один день він ниє, що все пропало, а наступного – вже воює із НАТО.

Мені це подобається, ті його емоційні качелі показують, що не все в них там добре,

– запевняє Ігор Гаврищак.

Соловйовим можна "вимірювати температуру" по російській палаті, говорить Юрій Гаврищак, зрозуміло, що його цікавить лише пенсія біля озера Комо, а його маєтки у Європі арештовані.

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