Скорее всего, Китай и Запад просто разделят Россию между собой. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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"Поверьте, разделят сферы влияния. Очень большая территория, которую невозможно объять", – уверяет Жданов.

Не потратят ни одного снаряда

Китай уже давно начал экспансию на восточную и центральную Сибирь. Там уже много продвижений китайцев – заселение людьми, инвестиции в местные производства, добыча полезных ископаемых.

Более того, Россия отдала Китаю 150 тысяч гектаров земли в аренду на 49 лет. Там приостановлено действие российской конституции и Кремль об этом молчит. Китай имеет квоту в 34 миллиона кубометров пресной воды в год из озера Байкал. Однако вряд ли кто-то это считает, говорит военный эксперт, Китай бросил трубу и спокойно качает пресную воду в свои северные районы.

Это может быть компромиссом в отношениях Китая и США, или Китая и Запада. Вполне возможно, что Китай просто заберет свою часть.

– предполагает Жданов.

Есть мнение, что на открытии олимпиады в Пекине 14 февраля Путин подписал очень много обязательств по негласной передаче восточной и центральной Сибири под юрисдикцию Китая.

"Китаю даже не нужно вести боевые действия. Без всякого выстрела они медленно, но уверенно заберут эти территории под свое крыло", – говорит военный эксперт.

А через два – три этапа выборов они получат прокитайские местные советы, продвигая туда своих людей, и там будет юрисдикция Китая. "И не надо воевать, тратить снаряды, проливать кровь. На мой взгляд, будет именно такое распределение", – подытожил Олег Жданов.

Жданов о разделе России между Китаем и Западом: смотрите видео

Время для распада настало