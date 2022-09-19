В частности, речь идет о Китае, который может претендовать на российскую Сибирь. Известно, что там сосредоточены огромные ресурсы, поэтому соблазн достаточно велик. Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко.

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Попытки могут быть

Политолог считает, что на территории россии могут быть созданы марионеточные государства. Именно это страна-агрессор в свое время сделала в Донецкой и Луганской области. Также во времена Второй мировой войны Япония оккупировала территорию Китая.

Что-то подобное может происходить. Такой сценарий косвенного захвата русской территории могут реализовывать страны с авторитарной политической системой и имперскими амбициями. Соблазн захватить огромные ресурсы Сибири – они могут быть,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что нужно будет управлять процессами распада россии, чтобы это не происходило стихийно и не привело к каким-либо конфликтным ситуациям. "В частности, нужны международные правовые документы оформления этого процесса, чтобы не было захватнических посягательств со стороны некоторых соседних стран", – добавил политолог.

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