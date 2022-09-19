Зокрема, йдеться про Китай, який може претендувати на російський сибір. Відомо, що там зосереджені величезні ресурси, тож спокуса достатньо велика. Про це 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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Спроби можуть бути

Політолог вважає, що на території росії можуть бути створені маріонеткові держави. Саме це країна-агресорка свого часу зробила у Донецькій та Луганській області. Так само у часи Другої світової війни Японія окупувала територію Китаю.

Щось подібне може відбуватися. Такий сценарій непрямого захоплення російської території можуть реалізовувати країни з авторитарною політичною системою та імперськими амбіціями. Спокуси захопити величезні ресурси сибіру – вони можуть бути,

– наголосив Фесенко.

Він зауважив, що потрібно буде керувати процесами розпаду росії, щоб це не відбувалося стихійно і не призвело до якихось конфліктних ситуацій. "Зокрема, потрібні міжнародні правові документи оформ цього процесу, аби не було загарбницьких зазіхань з боку деяких сусідніх країн", – додав політолог.

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