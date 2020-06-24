33% граждан Украины жалеют, что произошел распад СССР. Об этом свидетельствуют данные свежего социологического исследования. Почему ностальгия по советским временам до сих пор жива, читайте в статье на сайте 24 канала.

Половина украинцев не жалеет о том, что больше не существует СССР, одновременно каждый третий хотел бы вернуть те времена – такие данные опроса, который опубликовал КМИС.

Подробно об этом читайте здесь Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР

Люди в Украине или идеализируют бывший СССР, или же крайне негативно относятся к прошлому. Такое мнение в комментарии для сайта 24 канала выразила политический психолог Светлана Чунихина.

Это доказывает и социологическое исследование КМИС – по его данным, 50% украинцев не жалеют, что СССР распался, но довольно большое количество наших граждан имеют противоположное мнение, их 33%.

Результаты исследования КМИС: Жалеете ли Вы о распаде СССР / Инфографика КМИС

Остальные респонденты – 16% – не смогли определиться или отказались отвечать.

Распад СССР: почему существует ностальгия

Стоит заметить, что среди тех, кто чувствует ностальгию, не все помнят советскую жизнь – 14% украинцев в возрасте до 30 лет также сожалеют, что СССР распался. Молодые люди могут перенимать воспоминания родственников, которые в определенной степени идеализированы.

Мнение о прошлом отличается и в зависимости от региона

• на Западе Украины большинство населения не жалеют о распаде СССР – 69%, против 15%;

• в центральных регионах соотношение такое: 51% не жалеет, 32% – жалеет;

• на Юге, Востоке и Донбассе большинство за теми, кому жаль, что СССР распался: 41,5 – 49% в зависимости от региона против 35 – 39% тех, кто не жалеет.

Интересно, что такой феномен присутствует во всех посткоммунистических странах, отметила Светлана Чунихина. К примеру в Чехии аналогичное исследование показало, что там также треть граждан ностальгируют по коммунистическому прошлому.

Это связано с ощущением защищенности и гарантированности будущего, которое существовало во времена социализма,

– сказала Светлана Чунихина.

По ее словам, советские люди жили в завтрашнем дне, где нет никакой боли и конечности бытия. Людям не нужно было искать ответы на вечные вопросы. Коммунистическая идеология заставляла думать только о том, как приблизить "светлое будущее".

Люди, которые помнят СССР, вспоминают свою молодость и перед лицом старости и смерти невольно тянутся к своему прошлому, признают, что тогда было лучше: и колбаса вкуснее, и хлеб стоил копейки.

Очередь в СССР / Фото Агентство новостей Фirtka.if.ua

Многие страдают по духу коллективизма и товарищеского отношения друг к другу. Советские люди верили, что в Союзе была справедливость, а о плохом не помнят, это также свойственно человеческой психологии.

Советский и постсоветский человек

Однако следует отличать людей советских и постсоветских, считает журналист Павел Казарин. Он пишет на Крым.Реалии, что советские люди жили в мире ограниченной информации и не знали о преступлениях коммунистического режима, особенно если их семья не пострадала от него. Постсоветских людей Казарин называет теми, кто сознательно отказался от правды.

Постсоветский человек – это явление совсем другого порядка. Они знают об открытых архивах, интервью диссидентов. Им стала доступна информация о масштабах репрессий. Когда никаких иллюзий по поводу советской системы подавления инакомыслия уже не осталось,

– отмечает Павел Казарин.

Такие люди продолжают признавать, что при советах было лучше. Они оправдывают коммунистический режим и все его преступления сознательно. А еще выступают в роли адвоката дьявола и на первое место ставят свой персональный комфорт, хотя в то же время существовали репрессии других.

Львовяне ищут среди расстрелянных своих родных. 3 июля 1941 года / Фото из архива ЦИОД

"Зато космические корабли, зато все боялись, зато стабильность", – говорят такие люди. Место наивности советского человека занял цинизм постсоветского", – резюмировал журналист.

Какую опасность несет ностальгия по СССР

Граждане, которые скучают по СССР, обычно тяготеют к пророссийским кандидатам и партиям, ориентируются на Москву, враждебно относятся к евроатлантической интеграции.

Если посмотреть на исследования КМИС, мы увидим, что сторонники пророссийской партии "Опоплатформа – За жизнь", которая является одним из преемников Партии регионов, в большинстве (83%) сожалеют, что СССР распался. Однако сторонники Партии Шария, которая также является пророссийской, в большинстве не скучают по СССР (50%). Наверное, это из-за того, что эту партию поддерживает больше молодежи.

Ответы респондентов на вопрос "Жалеете ли Вы о распаде СССР?" / Инфографика КМИС

Политический психолог Светлана Чунихина объяснила, что длительное время ценности советского наследия в Украине олицетворяла Партия регионов, но она представляла интересы крупного капитала и никак не могла называться левой, социалистической или коммунистической.

Это была партия олигархов и крупных предпринимателей, а их интересы противоположны тем людям, которые за них голосовали,

– сказала Светлана Чунихина.

В Украине не существует адекватного левого политического движения, считает экспертка. Хотя социальная и электоральная база для него существует и она достаточно весома.

Часть этого электората забирают популисты ("Батькивщина", избиратели Ляшко и другие), но интересы людей, которые стоят за этими политическими проектами, также совсем другие.

Большинство левых движений были завязаны на пророссийских настроениях – но сейчас такая партия, которая сочетает советское прошлое и пророссийские взгляды, не будет иметь в Украине успеха, подчеркнула Светлана Чунихина. Однако проукраинская левая партия имеет хорошие шансы.

Когда украинцы перестанут ностальгировать

На этот вопрос трудно дать однозначный ответ, но безусловно дальнейшее развитие украинского государства, которое будет предоставлять ее гражданам комфорт и уверенность в будущем, ускорит процесс. Окончательно ностальгия пропадет через 20-30 лет, говорят эксперты, тогда, когда уже не останется людей, которые помнят жизнь при коммунизме.