Россиянка подчеркнула, что таким образом Вооруженные Силы нашего государства вроде бы пытаются запугать местных жителей города. По ее словам, подобные "инциденты" также якобы случались в оккупированном Донецке и Луганске.

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Пропагандисты придумали очередную "пугалку"

В сети 14 июля появилось видео, где российская пропагандистка в военной форме с серьезным выражением лица рассказывала о якобы совершенных украинскими военными "зверствах" в оккупированных ныне городах.

По ее словам, она якобы общалась с людьми в одном из храмов в Бердянске, которые рассказали ей, что людей в городе "запугивали".

Мы все знаем о распятых батюшках, о похороненных людях в прудах под Донецком, знаем пропавших детей, мы все знаем,

– сказала оккупантка.

Оккупантка выдала фейк о "распятом батюшке" в Бердянске: смотрите видео

Она также сказала, что якобы после "таких зверств" нормальный человек, не имеющий оружия в руках, начинает "закрываться и ему остается только ждать".

На словах о "распятых попах" другая пропагандистка явно удивилась. После этого она опустила глаза и до конца видео больше их не поднимала на свою коллегу.

Пользователи сети откровенно посмеялись над этими фейками. Они также упомянули другой российский фейк о "распятом мальчике в трусиках" в Славянске, который оккупанты распространяли в 2014 году.



Украинцы посмеялись над фейком пропагандистки / Скриншот 24 Канала

Также украинцы вспомнили и другие фейки оккупантов. И откровенно смеялись над нарративами пропагандистов.



Украинцы с юмором отнеслись к заявлениям пропагандистки / Скриншот 24 Канала

Ранее россияне распространяли фейки о легализации каннабиса.