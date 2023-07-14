Росіянка наголосила, що таким чином Збройні Сили нашої держави начебто намагаються залякати місцевих жителів міста. За її словами, подібні "інциденти" також буцімто траплялися в окупованому Донецьку та Луганську.
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Пропагандисти вигадали чергову "лякалку"
У мережі 14 липня з'явилося відео, де російська пропагандистка у військовій формі із серйозним виразом обличчя розповідала про нібито вчинені українськими військовими "звірства" в окупованих нині містах.
За її словами, вона буцімто спілкувалася з людьми в одному з храмів у Бердянську, які розповіли їй, що людей у місті "залякували".
Ми всі знаємо про розіп'ятих батюшок, про похованих людей у ставках під Донецьком, знаємо зниклих дітей, ми все знаємо,
– сказала окупантка.
Окупантка видала фейк про "розіп'ятого батюшку" в Бердянську: дивіться відео
Вона також сказала, що нібито після "таких звірств" нормальна людина, яка не має зброї в руках, починає "закриватися і їй залишається тільки чекати".
На словах про "розіп'ятих попів" інша пропагандистка явно здивувалася. Після цього вона опустила очі й до кінця відео більше їх не піднімала на свою "колегу".
Користувачі мережі відверто посміялися з цих фейків. Вони також згадали інший російський фейк про "розіп'ятого хлопчика в трусиках" у Слов'янську, який окупанти поширювали у 2014 році.
Українці посміялися з фейку пропагандистки / Скриншот 24 Каналу
Також українці пригадали й інші фейки окупантів. І відверто глузували з наративів пропагандистів.
Українці з гумором поставилися до заяв пропагандистки / Скриншот 24 Каналу
Раніше росіяни поширювали фейки про легалізацію канабісу
- Після прийняття рішення Верховної Ради щодо легалізації в Україні медичного канабісу росіяни почали активно просувати свої пропагандистські наративи. Мовляв, президент пропонує громадянам України "терпіти біль, стрес та травми" шляхом легалізації марихуани, "вбиваючи останній цвях у кришку гробу української державності".
- Крім цього, пропагандисти, як завжди, перекрутили слова Володимира Зеленського щодо медичного канабісу. Насправді президент говорив, що легалізація ліків на основі канабісу є лише одним із кроків до покращення умов реабілітації для військових та постраждалих від війни.
- Варто зазначити, що у багатьох країнах світу медичний канабіс легалізований. Він допомагає людям впоратися з травмами та болями в організмі. Однак його вживають лише під наглядами лікарів.