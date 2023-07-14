Росіянка наголосила, що таким чином Збройні Сили нашої держави начебто намагаються залякати місцевих жителів міста. За її словами, подібні "інциденти" також буцімто траплялися в окупованому Донецьку та Луганську.

Дивіться також Осоромились, як завжди: пропагандистки за Фрейдом відреагували на саміт НАТО

Пропагандисти вигадали чергову "лякалку"

У мережі 14 липня з'явилося відео, де російська пропагандистка у військовій формі із серйозним виразом обличчя розповідала про нібито вчинені українськими військовими "звірства" в окупованих нині містах.

За її словами, вона буцімто спілкувалася з людьми в одному з храмів у Бердянську, які розповіли їй, що людей у місті "залякували".

Ми всі знаємо про розіп'ятих батюшок, про похованих людей у ставках під Донецьком, знаємо зниклих дітей, ми все знаємо,

– сказала окупантка.

Окупантка видала фейк про "розіп'ятого батюшку" в Бердянську: дивіться відео

Вона також сказала, що нібито після "таких звірств" нормальна людина, яка не має зброї в руках, починає "закриватися і їй залишається тільки чекати".

На словах про "розіп'ятих попів" інша пропагандистка явно здивувалася. Після цього вона опустила очі й до кінця відео більше їх не піднімала на свою "колегу".

Користувачі мережі відверто посміялися з цих фейків. Вони також згадали інший російський фейк про "розіп'ятого хлопчика в трусиках" у Слов'янську, який окупанти поширювали у 2014 році.



Українці посміялися з фейку пропагандистки / Скриншот 24 Каналу

Також українці пригадали й інші фейки окупантів. І відверто глузували з наративів пропагандистів.



Українці з гумором поставилися до заяв пропагандистки / Скриншот 24 Каналу

Раніше росіяни поширювали фейки про легалізацію канабісу