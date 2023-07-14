Не винятком став і саміт НАТО у Вільнюсі. Росіяни вже встигли осоромитись своїми заявами. Детальніше про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, колишній депутат державної думи Росії Ілля Пономарьов.

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Що не так з російськими пропагандистами

Представниця ворожого МЗС Марія Захарова заявила про "фейл-саміт", бо там "питання членства України не стоїть". Це була реакція на слова Генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україну запросять до Альянсу без ПДЧ при згоді усіх членів НАТО. Пропагандистка Ольга Скабєєва назвала цей вислів Захарової "легендарним".

У російському медіапросторі хотіли довести, що начебто Україна нічого не отримає від саміту та союзників. Однак виглядає так, що саме Росію "кидають" і без того нечисленні партнери. Зокрема, напередодні лідер Туреччини Реджеп Ердоган дав згоду на повернення в Україну командирів "Азову".

Росіяни і тут з реакцією не забирались. Чого варте лише "матушка, неужели мы это проглотим?" від пропагандистки Маргарити Симоньян. Як Захарова, так і Сімоньян доволі дивно реагують на події у світі.

У них там зараз щось за Фрейдом відбувається. То Сімоньян зі своєю заявою, то у Захарової "питання НАТО не стоїть". А насправді там є відчуття приреченості, а бігти немає куди,

– зазначив Ілля Пономарьов.

Хто зараз може у Росії – той втікає. Зокрема, спостерігається рух російських бізнесменів та представників еліти нижчих "ешелонів". Натомість публічні особи змушені залишатись на кораблі "Росія", який вже давно почав йти на дно.

Ймовірно, саме це впливає на здатність і офіційних представників, і так званих "журналістів" висловлюватись адекватно.

Ілля Пономарьов про дивні заяви з Росії: дивитись відео

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