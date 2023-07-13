У мережі з'явилося кумедне відео, як Зеленський і прем'єр Нідерландів Рютте ділили чашку кави на саміті у Вільнюсі. Це сталося під час двосторонньої зустрічі української та нідерландської делегацій, пише 24 Канал.

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Тепла атмосфера під час зустрічі Зеленського та Рютте

Рютте, який планує піти у відставку, попросив собі кави, на що Зеленський запропонував йому свою чашку. "Беріть мою, якщо хочете", – сказав Зеленський.

Неочікувана пропозиція президента України викликала усмішки в присутніх.

Зеленський вирішив поділитися кавою з Рютте: дивіться відео

У відповідь прем'єр Нідерландів відмовився від кави під приводом, що Україна воює. "Ні, ні, ні! Ви воюєте, це ваша кава. Вам це потрібно", – сказав Рютте.

Після цього президент України сказав, що готовий поділитися і запропонував Рютте розділити каву 50 на 50.

Зеленський зустрівся з Рютте: що відомо

Під час саміту НАТО Зеленський подякував Рютте за лідерство Нідерландів в ухваленні ключових рішень союзників на підтримку України, зокрема щодо створення авіаційної коаліції.

Під час переговорів сторони зафіксували початок тренувальної місії для українських пілотів на літаках F-16 у серпні 2023 року й обговорили перспективи залучення нових партнерів до коаліції винищувачів.

Зеленський і Рютте також обговорили інші напрями співпраці в оборонній сфері, зокрема посилення української ППО.

Президент України подякував за політичну підтримку з боку Нідерландів під час підготовки до Вільнюського саміту НАТО, консолідацію підтримки союзниками євроатлантичної інтеграції України.

Рютте розлив каву й помив підлогу в парламенті

Кілька років тому в мережі з'явилося відео, як Марк Рютте миє підлогу в будівлі парламенту Нідерландів.

Прем'єр випадково розлив каву, після чого попросив швабру та сам витер кавову пляму.

Місцеві прибиральниці були здивовані тим, що відбувається, однак винагородили Рютте оплесками.

Як Рютте мив підлогу в парламенті Нідерландів: дивіться відео