Как распознать фейки в интернете: главные признаки, на которые вы могли не обращать внимания
В интернете информация распространяется мгновенно. Но лучше всего распространяются не видео про котиков, а фейки. Эксперты говорят, это все из-за современного темпа жизни. Нам просто не хватает времени проверять правдивость информации и простые факты.
О том, как правильно проверять факты и распознать признаки фейка – в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказала эксперт по медиаграмотности Марина Кафтан.
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Фейки в соцсетях
По ее словам, каждая 5–7 новость в фейсбуке содержит признаки фейка, манипуляции, передергивания или кликбейта.
Сейчас самый большой источник распространения слухов – это вайбер. Нас там вроде облучают 5G, дезинфицируют от вируса с самолета (речь идет о фейке, который распространяли в соцсетях о том, что якобы ночью утра с неба вертолеты будут распылять дезинфектор. Ничего общего с реальностью эта информация не имеет – 24 канал),
– пояснила эксперт.
Признаки ложных новостей
Также эксперт по медиаграмотности назвала признаки, по которым можно распознать фейк в интернете. Вот несколько из них:
► Гиперссылка. Прежде всего, эксперт советует смотреть на ссылку на сайт. Если она хоть немного похожа на "шок контент", "срочно", есть мутные ссылки – этой новостью нет смысла заниматься вообще. Листайте дальше.
► Кликбейтный заголовок. Если в заголовке есть что-то вроде "Министр образования решил отменить образование", "Завтра в Украине отменят деньги", "Страшная болезнь распространяется по Украине", "Президент сделал шокирующее заявление" – вы должны сразу понимать, что этой новостью нас хотят куда-то заманить.
► Негативные эмоции. Если вы читаете заголовок и он сразу вызывает у вас сильные негативные эмоции – это первый признак того, что вами манипулируют. Не читайте дальше, несмотря на то, что там написано. Лучше подождите, пока серьезные новостные агентства разберутся с этим вопросом. Тогда вы прочтете взвешенную новость с балансом мнений.
Марина Кафтан отметила, что нужно детально разбираться в каждом варианте отдельно, потому что очень легко ошибиться. Самое главное, стоит помнить, что цель фейков – получить какую-то выгоду. А манипулировать людьми, которые верят всему подряд, намного легче.
Эксперт посоветовала иметь "холодный ум", критически мыслить, правильно задавать вопросы и оценивать полученную информацию.
Смотрите видео разговора 24 канала с медиаэкспертом о фейках: