В интернете информация распространяется мгновенно. Но лучше всего распространяются не видео про котиков, а фейки. Эксперты говорят, это все из-за современного темпа жизни. Нам просто не хватает времени проверять правдивость информации и простые факты.

О том, как правильно проверять факты и распознать признаки фейка – в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказала эксперт по медиаграмотности Марина Кафтан.

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Фейки в соцсетях

По ее словам, каждая 5–7 новость в фейсбуке содержит признаки фейка, манипуляции, передергивания или кликбейта.

Сейчас самый большой источник распространения слухов – это вайбер. Нас там вроде облучают 5G, дезинфицируют от вируса с самолета (речь идет о фейке, который распространяли в соцсетях о том, что якобы ночью утра с неба вертолеты будут распылять дезинфектор. Ничего общего с реальностью эта информация не имеет – 24 канал),

– пояснила эксперт.

Справка. Кликбейт – это манипулятивный заголовок, который заставляет пользователя интернета нажать на него. Его используют для увеличения количества переходов по ссылке.

Признаки ложных новостей

Также эксперт по медиаграмотности назвала признаки, по которым можно распознать фейк в интернете. Вот несколько из них:

► Гиперссылка. Прежде всего, эксперт советует смотреть на ссылку на сайт. Если она хоть немного похожа на "шок контент", "срочно", есть мутные ссылки – этой новостью нет смысла заниматься вообще. Листайте дальше.

► Кликбейтный заголовок. Если в заголовке есть что-то вроде "Министр образования решил отменить образование", "Завтра в Украине отменят деньги", "Страшная болезнь распространяется по Украине", "Президент сделал шокирующее заявление" – вы должны сразу понимать, что этой новостью нас хотят куда-то заманить.

► Негативные эмоции. Если вы читаете заголовок и он сразу вызывает у вас сильные негативные эмоции – это первый признак того, что вами манипулируют. Не читайте дальше, несмотря на то, что там написано. Лучше подождите, пока серьезные новостные агентства разберутся с этим вопросом. Тогда вы прочтете взвешенную новость с балансом мнений.

Марина Кафтан отметила, что нужно детально разбираться в каждом варианте отдельно, потому что очень легко ошибиться. Самое главное, стоит помнить, что цель фейков – получить какую-то выгоду. А манипулировать людьми, которые верят всему подряд, намного легче.

Эксперт посоветовала иметь "холодный ум", критически мыслить, правильно задавать вопросы и оценивать полученную информацию.

Смотрите видео разговора 24 канала с медиаэкспертом о фейках: