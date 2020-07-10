В інтернеті інформація поширюється миттєво. Але найкраще поширюються не відео про котиків, а фейки. Експерти кажуть, це все через сучасний темп життя. Нам просто не вистачає часу перевіряти правдивість інформації та прості факти.

Про те, як правильно перевіряти факти й розпізнати ознаки фейку – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла експертка з медіаграмотності Марина Кафтан.

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Фейки в соцмережах

За її словами, кожна 5 – 7 новина у фейсбуці містить ознаки фейку, маніпуляції, пересмикування або клікбейту.

Зараз найбільше джерело поширення чуток – це вайбер. Нас там начебто випромінюють 5G, дезінфікують від вірусу з літака (йдеться про фейк, який поширювали в соцмережах про те, що, буцімто вночі ранку з неба гелікоптери розпилюватимуть дезінфектор. Нічого спільного з реальністю ця інформація не має – 24 канал),

– пояснила експертка.

Довідка. Клікбейт – це маніпулятивний заголовок, який змушує користувача інтернету натиснути на нього. Його використовують для збільшення кількості переходів за посиланням.

Ознаки неправдивих новин

Також експертка з медіаграмотності назвала ознаки, за якими можна розпізнати фейк в інтернеті. Ось кілька з них:

► Гіперпосилання. Насамперед, експертка радить дивитись на посилання на сайт. Якщо воно хоч трохи схожа на "шок контент", "терміново", є непевні посилання – цією новиною немає вже сенсу опікуватись взагалі. Гортайте далі.

► Клікбейтний заголовок. Якщо в заголовку пише щось на кшталт "міністр освіти вирішив скасувати освіту", "завтра в Україні скасують гроші", "страшна хвороба поширюється Україною", "президент зробив шокуючу заяву" – ви маєте одразу розуміти, що цією новиною нас хочуть кудись заманити.

► Негативні емоції. Якщо ви читаєте заголовок і він одразу викликає у вас сильні негативні емоції – це перша ознака того, що вами маніпулюють. Не читайте далі, попри те, що там написано. Краще почекайте, поки серйозні новинні агенції розберуться з цим питанням. Тоді ви прочитаєте зважену новину з балансом думок.

Марина Кафтан наголосила, що потрібно детально розбиратися в кожному варіанті окремо, бо дуже легко помилитись. Найголовніше, варто пам'ятати, що мета фейків – отримати якусь вигоду. А маніпулювати людьми, які вірять усьому підряд набагато легше.

Експертка порадила мати "холодний розум", критично мислити, правильно ставити питання й оцінювати отриману інформацію.

Дивіться відео розмови 24 каналу із медіаексперткою про фейки: