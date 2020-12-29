В международных экспертных и политических кругах, которые тесно работают с Украиной над реформой сектора безопасности и обороны, нарастает возмущение из-за отклонения Днепропетровским апелляционным судом жалобы генерал-майора Виктора Назарова.

Его приговорили к семи годам лишения свободы в связи со сбитием в июле 2014 года Россией транспортного самолета ВСУ Ил-76 над Луганским аэропортом, в результате которого погибли 49 военнослужащих ВСУ.

Недавно сообщалось, что с открытым письмом к руководству Украины обратились бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и директор военного аналитического центра Потомак Филлип Карбер.

Сегодня Львовский форум публикует полный текст обращения на украинском языке.

В частности, подписанты обращения выразили возмущение, что под действием широкого общественного резонанса дела, суд не принял во внимание нововыявленный факт приведения в действие ракеты, которой сбили самолет, российской частной военной компанией Вагнера, которая тайно прибыла в зону боевых действий с территории России. Этот нововыявленная факт, фактически, перечеркивает любые аргументы обвинения относительно служебной халатности осужденного из-за принятия решения на основе имеющихся у него разведданных.

По словам Бена Ходжеса, все больше влиятельных американских деятелей, которые давно поддерживают Украину, выражают обеспокоенность негативными последствиями этого дела для будущего Вооруженных сил Украины и способности военных лидеров и командиров принимать трудные решения в условиях войны.

Американские эксперты убеждены, что публичная расправа над офицером, который принял сложное решение в период военного времени, подорвала саму суть демократии в Украине, потому что никакого гражданского общества не существует там, где невиновного человека приносят в жертву ради "коллективного катарсиса". Расправа над Назаровым, которая продолжается по сей день, по мнению авторов обращения, должна быть источником постоянного стыда для Украины.