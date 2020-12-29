В міжнародних експертних та політичних колах, які тісно працюють з Україною над реформою сектору безпеки і оборони, наростає обурення через відхилення Дніпропетровським апеляційним судом скарги генерал-майора Віктора Назарова.

Його засуджено до семи років позбавлення волі у зв’язку із збиттям в липні 2014 року Росією транспортного літака ЗСУ Іл-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ.

Нещодавно повідомлялося, що з відкритим листом до керівництва України звернулися колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес та директор військового аналітичного центру Потомак Філліп Карбер.

Сьогодні Львівський безпековий форум публікує повний текст звернення українською мовою.

Зокрема, підписанти звернення висловили обурення, що під дією широкого суспільного резонансу справи, суд не взяв до уваги нововиявленого факту приведення в дію ракети, якою збили літак, російською приватною військовою компанією Вагнера, яка таємно прибула в зону бойових дій з території Росії. Цей нововиявлений факт, фактично, перекреслює будь-які аргументи обвинувачення щодо службової недбалості засудженого через прийняття рішення на основі наявних у нього розвідданих.

За словами Бена Ходжеса, все більше впливових американських діячів, які давно підтримують Україну, висловлюють стурбованість негативними наслідками цієї справи для майбутнього Збройних сил України та здатності військових лідерів та командирів приймати важкі рішення в умовах війни.

Американські експерти переконані, що публічна розправа над офіцером, який прийняв складне рішення в період воєнного часу, підірвала саму суть демократії в Україні, тому що жодного громадянського суспільства не існує там, де невинну людину приносять у жертву заради "колективного катарсису". Розправа над Назаровим, яка триває донині, на думку авторів звернення, повинна бути джерелом постійного сорому для України.