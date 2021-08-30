Скандали в прозахідному таборі завжди відбувалися публічно, але не менш гарячі пристрасті киплять і в проросійської частини української політики. При чому Росія грає одну з ключових ролей. Напередодні Дня Незалежності України російський уряд оновив санкційний список.

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Росія розширила санкційний список проти українців

І я пишаюся тим, що за мною залишається закріплений мій номер 469 – серед українців, на яких Кремль наклав санкції. Але в цьому санкційному списку з'явилися і нові прізвища. І деякі з них легко пояснити. Серед покараних осіб є зокрема:

секретар Радбезу Олексій Данілов;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

його перша заступниця Еміне Джапарова;

радниця міністра енергетики Олена Зеркаль;

омбудсменка Людмила Денисова.

Але є 2 дуже несподіваних прізвища в оновленому санкційному списку Росії, які вказують уже на гризню в самому проросійському таборі. Так, рішенням російського уряду введено санкцій проти депутатів ОПЗЖ, брата і сестри Сергія і Юлії Льовочкіних.

Як це пояснити, враховуючи близькість цих діячів до проросійського Віктора Януковича і не менш проросійського Дмитра Фірташа? Дуже просто. Ці санкції Росії на Льовочкіних – це помста соратникам по фракції з боку кума Путіна Віктора Медведчука.

Льовочкін намагався отримали лідерство в ОПЗЖ

Насправді, хоча це не помітно неозброєним оком, після того, як Медведчука посадили під домашній арешт, Льовочкін спробував перехопити лідерство в ОПЗЖ. Його конкуренція з Медведчуком сягає початку 2000-х років, коли вони працювали по праву та ліву руку від президента Леоніда Кучми.

Конкуренція між Льовочкіним і Медведчуком почалась за президентства Кучми / Фото ZN.ua

Медведчук тоді став главою адміністрації президента, а Льовочкін – першим помічником Кучми. І як не намагався Медведчук створити навколо Кучми монополію свого впливу, Льовочкін був альтернативним каналом комунікації з тодішнім президентом.

Більше того, саме по лінії Льовочкіна була вибудована нова газова модель коли постачати паливо Україні була поставлена фірма-прокладка з дуже сумнівним корінням. Мовиться про створену в Угорщині трьома румунськими безробітними фірму "Юралс Транс Газ", яка раптом взялася постачати газ з Середньої Азії на весь річний обсяг споживання.

І скільки не намагався, але в тему газу за часів Кучми Медведчук залізти не зміг. Уже через 5 років, у 2008 році, він організовував тодішній прем'єрці Юлії Тимошенко зустрічі у Росії на газових переговорах, які в підсумку на початку 2009 року закінчилися підписанням сумновідомих контрактів Тимошенко – Путіна.

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І як тут не пригадати, що навіть в часи Януковича протистояння таборів Медведчука та газового лобі вилилося в бійку, коли давній друг і соратник Медведчука Нестор Шуфрич ударив Сергія Льовочкіна. Минуло 12 років, а протистояння між таборами Медведчука та Льовочкіна нікуди не зникло.

Медведчук поставив Льовочкіна на місце

Повертаємося у 2021 рік. Тепер Льовочкіна Медведчук поставив на місце не кулаками Шуфрича, а за допомогою своєї московської "криші" – Путіна. Коли Медведчук опинився під домашнім арештом, а його медіа позбавили ліцензій, Льовочкін зрозумів, що настав його зірковий час.

Він так нав'язливо розповідав всередині ОПЗЖ, що зможе замість Медведчука модерувати процеси у Москві, що Медведчук вирішив показати йому його місце – "він в Росії ніхто і звуть його ніяк".

До речі, помстившись Льовочкіну руками російського уряду, Медведчук в черговий раз показав, що є російським політиком, захованим в українському парламенті. Раніше аналогічний підхід використовувати санкції Кремля як покарання Медведчук застосовував проти членів проахметівського "Опозиційного блоку", які не захотіли вступати в ОПЗЖ.

Тоді на соратників Ахметова, навіть на Вадима Новинського, який був у російському громадянстві, теж були накладені санкції Росії. А потім Медведчук взявся розв'язувати їхні проблеми. Коли навесні 2020 року з Новинського зняли санкції, то Медведчук через "Комсомольську правду" розігнав сигнал, що це також зробив він.

Фірташу доведеться обирати між Медведчуком і Льовочкіним

Найгірше в нинішній ситуації Дмитру Фірташу, партнеру Сергія Льовочкіна, який чекає на екстрадицію до США в кримінальній справі про корупцію. Фірташ був звільнений після арешту в Австрії у 2014 році завдяки внесеній за нього заставі 125 мільйонів євро – рекордній в історії Австрії – з боку фігуранта "кремлівської доповіді" мінфіну США Василя Анісімова.

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Тоді Анісімов уточнив, що дав гроші в борг під відсотки. Разом зі своїм другом Аркадієм Ротенбергом, що перебуває в санкційних списках Євросоюзу і США, Анісімов очолює федерацію дзюдо Росії і щедро підтримує улюблений спорт Путіна грошима.

Тому скоро Фірташу доведеться вибирати, з ким він – з Льовочкіним або з друзями Медведчука. Тим часом якщо у Льовочкіна санкції у Росії віртуальні, то у Фірташа вони в Україні, так само як і у Медведчука. При чому жити з цими санкціями не цукор.

Як Медведчуку живеться під санкціями

В інтерв'ю ВВС Медведчук поскаржився, що йому подзвонили з банку і сказали, що заблоковано його рахунок – так само і його дружині. До речі, гроші Медведчук зберігав у сімейному банку Юлії Тимошенко, що вкотре доводить зв'язок цих осіб.

Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності, вони всі задекларовані, – я продати не можу,

– заявив він.

Перед Днем Незалежності Офіс генпрокурора завершив слідство щодо Медведчука за епізодами державної зради і розграбування національних цінностей. Матеріали провадження відкрили стороні захисту.

Після ознайомлення Медведчука з матеріалами, кримінальна справа піде до суду. Не виключено, що Медведчук спробує затягувати ознайомлення, як це роблять майже всі високопосадові фігуранти, адже отримати швидкий вирок – не в його інтересах. Бо, ставши судимим до наступних виборів, він не зможе балотуватися до парламенту.

Держава конфіскувала гроші Киви

Однак якщо Медведчуку ще треба чекати свого вироку, то його близький соратник Ілля Кива вже отримав рішення. Щоправда, не по кримінальній справі, а в рамках цивільної конфіскації. Так, дохід нардепа Киви від легендарної жомової ями – 1,25 мільйона гривень – конфіскували на користь держави.



Правоохоронці конфіскували гроші Киви / Фото пресслужби ОПЗЖ

Жомовою ямою Кива фактично не володів. До того ж сама яма не придатна до використання, хоча фірма з ознаками фіктивності вносила за неї орендні платежі. Таке рішення 13 серпня ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду. Це перше рішення за процедурою цивільної конфіскації, яку запровадили у 2019 році.

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Сталося неочікуване – легендарні постаті проросійського табору, які ще рік тому марили поверненням до влади, повністю перейшли в кримінальний порядок денний і тепер або захищаються в судах, або готуються до тюремного ув'язнення. Або гризуть один одному горлянки, використовуючи санкції Кремля як зброю проти своїх же соратників.