Распустит ли Зеленский Раду после инаугурации: политолог назвал риски

20 мая состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Есть ли вероятность того, что после этого будет принято решение о роспуске Верховной Рады – читайте в материале 24 канала.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 канала сказал: если будет принято решение распускать Верховную Раду, то это не произойдет 21 мая.

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"Это требует определенных консультаций, а потому процесс может происходить в течение недели. Одним из маркеров команды Зеленского, согласно источникам информации, является представление о снятия генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Если в Раде проголосуют за это, то вполне вероятно, что роспуска не будет. Если не проголосуют, то риски того, что мы пойдем на досрочные парламентские выборы, растут", – пояснил Саакян.

По его словам, после объявления даты инаугурации 20 мая парламент поставил Зеленского перед выбором – распускать Раду или нет.

"В любом случае Зеленскому придется оправдываться перед собственными избирателями. Если он распустит парламент, то ему нужно будет объяснить, что же такого сделала ВР, что нужно ее распускать? Если он не запустит механизм досрочных выборов, то он должен объяснить собственным избирателям, почему он, имея неделю для того, чтобы распустить Раду, этого не делает", – сказал политолог.

Фактически сейчас Рада вышла из игры, которую вел Зеленский, и навязала ему свою,

– подчеркнул эксперт.

Что предусматривает роспуск парламента? Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Соответственно распустить Верховную Раду возможно только до 27 мая.