Зеленский прокомментировал дату инаугурации
Владимир Зеленский отреагировал на определенную Верховной Радой дату инаугурации. Новоизбранный президент выразил надежду, что в будущем нардепы будут работать не так.
Зеленский обратил внимание на затягивание процесса со стороны нардепов, а свое обращение опубликовал на странице в Twitter.
Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
Согласно решению Верховной Рады, инаугурация Зеленского состоится 20 мая
в 10:00, за это проголосовали 315 нардепов. Зеленский отметил, что парламент "наконец" определился.
Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек,
– написал Зеленский.
Этой датой инаугурации в команде президента Украины недовольны, об этом рассказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Он считает, что таким решением часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу". Разумков утверждает, что инаугурация в понедельник, 20 мая, создаст большой дискомфорт жителям Киева и не будет удобной для международных делегаций.