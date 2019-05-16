Зеленский прокомментировал дату инаугурации

Владимир Зеленский отреагировал на определенную Верховной Радой дату инаугурации. Новоизбранный президент выразил надежду, что в будущем нардепы будут работать не так.

Зеленский обратил внимание на затягивание процесса со стороны нардепов, а свое обращение опубликовал на странице в Twitter.

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Согласно решению Верховной Рады, инаугурация Зеленского состоится 20 мая

в 10:00, за это проголосовали 315 нардепов. Зеленский отметил, что парламент "наконец" определился.

Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек,

– написал Зеленский.

Этой датой инаугурации в команде президента Украины недовольны, об этом рассказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Он считает, что таким решением часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу". Разумков утверждает, что инаугурация в понедельник, 20 мая, создаст большой дискомфорт жителям Киева и не будет удобной для международных делегаций.