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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Зеленский прокомментировал дату инаугурации

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      Наконец, – Зеленский об определении даты инаугурации
      Наконец, – Зеленский об определении даты инаугурации / Getty Images

      Владимир Зеленский отреагировал на определенную Верховной Радой дату инаугурации. Новоизбранный президент выразил надежду, что в будущем нардепы будут работать не так.

      Зеленский обратил внимание на затягивание процесса со стороны нардепов, а свое обращение опубликовал на странице в Twitter.

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      Согласно решению Верховной Рады, инаугурация Зеленского состоится 20 мая
      в 10:00, за это проголосовали 315 нардепов. Зеленский отметил, что парламент "наконец" определился.

      Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек,
      – написал Зеленский.

      Этой датой инаугурации в команде президента Украины недовольны, об этом рассказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

      Он считает, что таким решением часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу". Разумков утверждает, что инаугурация в понедельник, 20 мая, создаст большой дискомфорт жителям Киева и не будет удобной для международных делегаций.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Президент Украины Верховная Рада Инаугурация Зеленского
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