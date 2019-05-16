У Зеленского недовольны датой его инаугурации

Назначением инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу", который ждет скорейшего вступления в должность нового президента. В этом убежден советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00 – такое решение приняла Верховная Рада 16 мая. За это проголосовало 315 нардепов.

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"Часть народных депутатов решила пойти по любому пути, чтобы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", – сказал Разумков в комментарии "Интерфакс-Украина", комментируя назначение даты инаугурации на 20 мая.

Член команды Зеленского также убежден, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной, а на первый день рабочей недели.

Кроме того, международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной и скорректировать свои графики, добавил Разумков.

Он уверен, что таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

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