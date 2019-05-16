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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      У Зеленского недовольны датой его инаугурации

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      Разумков раскритиковал решение Рады назначить инаугурацию Зеленского на 20 мая
      Разумков раскритиковал решение Рады назначить инаугурацию Зеленского на 20 мая / Apravda.com

      Назначением инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу", который ждет скорейшего вступления в должность нового президента. В этом убежден советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

       

      Инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00 – такое решение приняла Верховная Рада 16 мая. За это проголосовало 315 нардепов.

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      "Часть народных депутатов решила пойти по любому пути, чтобы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", – сказал Разумков в комментарии "Интерфакс-Украина", комментируя назначение даты инаугурации на 20 мая.

      Член команды Зеленского также убежден, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной, а на первый день рабочей недели.

      Кроме того, международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной и скорректировать свои графики, добавил Разумков.

      Он уверен, что таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Верховная Рада Инаугурация Зеленского Выборы Президента 2019 Президент Украины
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