У Зеленського не задоволені датою його інавгурації

Призначенням інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента. У цьому переконаний радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00 – таке рішення схвалила Верховна Рада 16 травня. За це проголосували 315 нардепів.

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"Частина народних депутатів вирішили піти з будь-якого шляху, аби не підтримати пропозиції президента країни (Зеленського) і тих громадян України, які його підтримали на виборах", – сказав Разумков у коментарі "Інтерфакс-Україна", коментуючи призначення дати інавгурації на 20 травня.

Член команди Зеленського також переконаний, що парламент створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний, а на перший день робочого тижня.

Крім того, міжнародним делегаціям було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний і скорегувати свої графіки, додав Разумков.

Він впевнений, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

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