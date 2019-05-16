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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації

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      Разумков розкритикував рішення Ради призначити інавгурацію Зеленського на 20 травня
      Разумков розкритикував рішення Ради призначити інавгурацію Зеленського на 20 травня / Apravda.com

      Призначенням інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента. У цьому переконаний радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

      Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00 – таке рішення схвалила Верховна Рада 16 травня. За це проголосували 315 нардепів.

      Читайте також: Чи можлива інавгурація Зеленського на стадіоні: аналіз юристів

      "Частина народних депутатів вирішили піти з будь-якого шляху, аби не підтримати пропозиції президента країни (Зеленського) і тих громадян України, які його підтримали на виборах", – сказав Разумков у коментарі "Інтерфакс-Україна", коментуючи призначення дати інавгурації на 20 травня.

      Член команди Зеленського також переконаний, що парламент створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний, а на перший день робочого тижня.

      Крім того, міжнародним делегаціям було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний і скорегувати свої графіки, додав Разумков.

      Він впевнений, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

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      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
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      Теги: Верховна Рада Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Президент України
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