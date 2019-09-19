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      Распустят ли Киевсовет и что дальше делать команде Кличко

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      Вероятно, в столице обновится местная власть. Мэр Киева Виталий Кличко официально попросил Верховную Раду распустить действующий состав депутатов. Мол, те саботируют работу, не приходя на заседание. Что же происходит в сердце столицы в Киевском горсовете, когда ждать выборов и зачем их хотят назначить как можно скорее – разбирались журналисты 24 канала.

      Тем временем Киев уже должен определяться с бюджетом и готовиться к отопительному сезону. Однако все происходит на фоне конфликта Владимира Кличко с командой президента Зеленского. Ранее глава Офиса Зеленского заявлял о попытках подкупа от имени городского главы. А Кличко говорит о давлении. Так что же происходит на самом деле – рассказываем подробно.

      Читайте также: Кличко хочет распустить Киевсовет: реакция "Слуги народа"

      Городской глава Виталий Кличко после консультаций с главами пяти фракций назначил заседание. Оно должно стать проверкой, будут ли столичные избранники работать. Впрочем, в зале было пусто, хотя на повестке дня стоит немало важных вопросов. Как вот, например, выделение средств на зарплаты педагогам и на "Киевпастранс". Заседание саботируют депутаты из фракций "Киевская команда" и "Единство", потому что Кличко, мол, потерял доверие депутатов.

      Регистраций практически не было. Это говорит об отсутствии дисциплины и уважения депутатов к городскому главе господину Кличко,
      – сказал депутат Киевского городского совета от фракции "Единство" Александр Омельченко.

      Олександр Омельченко
      Александр Омельченко

      Работа Киевсовета стоит на месте фактически с мая. На прогулы депутатов жаловался и Виталий Кличко. Мол, им угрожают на Банковой. А в повестке дня – вопросы незаконных застроек и подготовки к зиме.

      Киевский городской совет обязан принять ряд решений, чтобы войти в отопительный сезон. Пока этих решений нет,
       отметила депутат Киевского городского совета от "Самопомочи" Наталья Манойленко.

      К слову, заседание таки начали, но с опозданием на час и в количестве 38 человек, а это едва половина кворума. На нем киевский городской глава обратился к парламенту с просьбой распустить Киевсовет восьмого созыва и назначить досрочные выборы в Киеве.

      Скорее всего, Верховная Рада позволит распустить Киевсовет. Эту идею уже давно озвучивают в президентской команде. В Раде даже уже зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах в Киевский горсовет 8 декабря.


      Киевский городской совет

      "Идет соревнование, кто раньше распустит Киевсовет. Для Кличко важно его распустить до того, как будет принят закон о столице. Таким образом он изберется на старых правилах", – пояснил политолог Олег Саакян.

      Что предусматривает закон о столице?Напомним, что столица – единственная из 27 административных единиц Украины, где эта выборная должность совмещена с должностью главы администрации. Теперь их хотят разъединить. Среди авторов изменений – депутаты от "Слуги народа" из киевских округов Анна Пуртова и Николай Тищенко. Законопроект уже включили в повестку дня. Политолог считает, на шансы Кличко повлияют следующие два месяца.

      Сам Кличко заявил, что будет баллотироваться на выборах. Ведь он "начал много проектов, взял обязательства перед киевлянами и хочет их завершить".

      Читайте также: Почему Кличко решил распустить Киевский городской совет: объяснение эксперта

      На должность главы КГГА претендовал Александр Ткаченко. По его инициативе Кабмин утвердил план проверки киевской власти. Ее должны начать уже на следующей неделе и завершить в октябре. А ее результаты могут повлиять на рейтинги Кличко и определить предпочтения киевлян.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Отопительный сезон Бюджет Верховная Рада КГГА Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
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