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      Чи розпустять Київраду і що далі робити команді Кличка

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      Ймовірно, у столиці оновиться місцева влада. Мер Києва Віталій Кличко офіційно попросив Верховну Раду розпустити чинний склад депутатів. Мовляв, ті саботують роботу, не приходячи на засідання. Що ж відбувається у серці столиці у Київській міськраді, коли чекати виборів і навіщо їх хочуть призначити якомога швидше – розбиралися журналісти 24 каналу.

      Тим часом Київ вже має визначатися із бюджетом і готуватися до опалювального сезону. Однак все відбувається на тлі конфлікту Володимира Кличка із командою президента Зеленського. Раніше голова Офісу Зеленського заявляв про спроби підкупу від імені міського голови. А Кличко каже про тиск. То що ж відбувається насправді – розповідаємо детально.

      Читайте також: Кличко хоче розпустити Київраду: реакція "Слуги народу"

      Міський очільник Віталій Кличко після консультацій із головами п'яти фракцій призначив засідання. Воно мало б стати перевіркою, чи будуть столичні обранці працювати. Утім у залі було порожньо, хоча на порядку денному стоїть чимало важливих питань. Як от, наприклад, виділення коштів на зарплати освітянам та на "Київпастранс". Засідання саботують депутати з фракцій "Київська команда" та "Єдність", бо Кличко, мовляв, втратив довіру депутатів.

      Реєстрацій практично не було. Це говорить про відсутність дисципліни й поваги депутатів до міського голови пана Кличка,
      – сказав депутат Київської міської ради від фракції "Єдність" Олександр Омельченко.

      Олександр Омельченко
      Олександр Омельченко

      Робота Київради стоїть на місці фактично з травня. На прогули депутатів скаржився і Віталій Кличко. Мовляв, їм погрожують на Банковій. А в порядку денному – питання незаконних забудов і підготовки до зими.

      Київська міська рада зобов'язана ухвалити низку рішень, щоб увійти в опалювальний сезон. Поки цих рішень немає,
      – наголосила депутатка Київської міської ради від "Самопомочі" Наталія Манойленко.

      До слова, засідання таки розпочали, але із запізненням на годину та у кількості 38 людей, а це заледве половина кворуму. На ньому київський міський голова звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду восьмого скликання і призначити дострокові вибори у Києві.

      Скоріше за все, Верховна Рада дозволить розпустити Київраду. Цю ідею вже давно озвучують у президентській команді. У Раді навіть вже зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори до Київської міськради 8 грудня.


      Київська міська рада

      "Іде змагання, хто раніше розпустить Київраду. Для Кличка важливо її розпустити до того, як буде ухвалений закон про столицю. Таким чином вона обереться на старих правилах", – пояснив політолог Олег Саакян.

      Що передбачає закон про столицю?Нагадаємо, що столиця – єдина з 27 адміністративних одиниць України, де ця виборна посада поєднана із кріслом очільника адміністрації. Тепер їх хочуть роз'єднати. Серед авторів змін – депутати від "Слуги народу" із київських округів Анна Пуртова та Микола Тищенко. Законопроєкт вже включили у порядок денний. Політолог вважає, на шанси Кличка вплинуть наступні два місяці.

      Сам Кличко заявив, що буде балотуватися на виборах. Адже він "почав багато проєктів, взяв зобов'язання перед киянами та хоче їх завершити".

      Читайте також: Чому Кличко вирішив розпустити Київську міську раду: пояснення експерта

      На посаду очільника КМДА претендував Олександр Ткаченко. За його ініціативою Кабмін затвердив план перевірки київської влади. Її мають почати вже наступного тижня та завершити у жовтні. А її результати можуть вплинути на рейтинги Кличка і визначити вподобання киян.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики КМДА Віталій Кличко Верховна Рада Бюджет Опалювальний сезон
      Джерело: 24 канал
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