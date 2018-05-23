Распыление газа в украинских школах: Гройсман дал поручение по предотвращению инцидентов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 23 мая поручил принять меры для предотвращения случаев распыления газа в школах.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко призвала Кабинет Министров выработать механизм предотвращения и реагирования на ситуации с массовыми отравлениями школьников посредством распыления неизвестных веществ.

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"Участились случаи, когда в школах распыляют газовые баллончики. Национальная полиция и СБУ выясняют, есть ли связь между этими случаями... Просил бы усилить работу по разъяснению среди детей в школах с точки зрения неприемлемости таких действий", – заявил Гройсман.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали. В больницу попали 37 человек. Впоследствии все дети были выписаны из больницы.