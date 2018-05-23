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Розпилення газу в українських школах: Гройсман дав доручення щодо запобігання інцидентам

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Гройсман дав доручення щодо запобігання розпиленню газу у школах
Гройсман дав доручення щодо запобігання розпиленню газу у школах / 24 Канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засідання уряду 23 травня доручив вжити заходів для запобігання випадків розпилення газу у школах.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Раніше представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів виробити механізм запобігання і реагування на ситуації з масовими отруєннями школярів за допомогою розпилювання невідомих речовин.

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"Почастішали випадки, коли у школах розпилюють газові балончики. Національна поліція і СБУ з'ясовують, чи є зв'язок між цими випадками... Просив би посилити роботу по роз'ясненню серед дітей у школах з погляду неприйнятності таких дій", – заявив Гройсман.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали. До лікарні потрапили 37 осіб. Згодом усіх дітей було виписано з лікарні.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Освіта Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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