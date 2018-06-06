Рассекреченные документы Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины относительно аварии на Чернобыльской АЭС внесли в международный реестр "Память мира" ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Указанный перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб. Немалую часть коллекции составляют документы из рассекреченных фондов КГБ,

– говорится в сообщении.

Государственная архивная служба Украины вручила представителям СБУ сертификат, который подтверждает включение архивных документов в соответствующий реестр ЮНЕСКО.



Сертификат о том, что рассекреченные архивные документы СБУ о Чернобыльской аварии внесли в реестр ЮНЕСКО