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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розсекречені архівні документи СБУ про Чорнобильську аварію внесли до реєстру ЮНЕСКО

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Розсекречені документи Архіву СБУ щодо аварії на ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО
Розсекречені документи Архіву СБУ щодо аварії на ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО / dt.ua

Розсекречені документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України щодо аварії на Чорнобильській АЕС внесли до міжнародного реєстру "Пам'ять світу" ЮНЕСКО.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Вказаний перелік документів всебічно відображає причини, перебіг та наслідки аварії, реакцію радянської влади та тогочасних спецслужб. Чималу частину колекції становлять документи із розсекречених фондів КДБ,
– йдеться у повідомленні. 

Державна архівна служба України вручила представникам СБУ сертифікат, який підтверджує включення архівних документів до відповідного реєстру ЮНЕСКО.


Сертифікат про те, що розсекречені архівні документи СБУ про Чорнобильську аварію внесли до реєстру ЮНЕСКО

Теги: СБУ Новини України Чорнобиль ЮНЕСКО
Джерело: 24 Канал
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