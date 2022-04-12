Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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По его словам, первое направление – Польша и страны Балтии. Сейчас к ним добавились еще Швеция и Финляндия.

Второе направление – Балканы. Там российские власти пытаются использовать свое влияние для постоянной дестабилизации ситуации.

Россия никак не успокоится, что не смогла удержать Черногорию от движения на Запад. Сейчас едва ли не с какой-то частотой посол России в Боснии и Герцеговине повторяет: если Босния вздумает двигаться к НАТО, то могут быть очень серьезные последствия. Это тоже одно из направлений. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Как отметил военный эксперт, если бы России удалось добиться успеха в войне против Украины, то она могла бы соблазниться на агрессию в отношении одной из стран НАТО. Однако вопрос о том, хватило бы ли у нее для этого ресурсов.

Мусиенко также отметил, что своей несуразной военно-политической политикой Кремль лишь приводит к плохим для себя результатам. Например, если раньше у России и Финляндии были довольно неплохие отношения, то сейчас все это сломано.

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