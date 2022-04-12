Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, перший напрямок – Польща й країни Балтії. Зараз до них додалися ще й Швеція і Фінляндія.

Другий напрямок – Балкани. Там російська влада намагається використовувати свій вплив для постійної дестабілізації ситуації.

Росія ніяк не заспокоїться, що не змогла втримати Чорногорію від руху на Захід. Зараз ледь не з якоюсь частотою посол Росії у Боснії і Герцеговині повторює: якщо Боснія надумає рухатися до НАТО, то можуть бути дуже серйозні наслідки. Це теж один з напрямків. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Як зазначив військовий експерт, якби Росії таки вдалося досягти успіху у війні проти України, то вона могла б спокуситися на агресію щодо однієї з країн НАТО. Однак питання у тому, чи вистачило б у неї на це ресурсів.

Мусієнко також зауважив, що своєю недолугою військово-політичною політикою Кремль лише призводить до поганих для себе результатів. Наприклад, якщо раніше Росія та Фінляндія мали доволі непогані відносини, то зараз усе це зламано.

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