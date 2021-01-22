Расширение нормандского формата по Донбассу: Россия назвала свою условие
В России считают, чтобы расширить нормандский формат по ситуации на Донбассе, нужен консенсус всех сторон. Сейчас его как бы нет.
Что говорит власть России
Расширение круга участников возможно на основе консенсуса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает ТАСС.
Важно Приобщат ли Великобританию и США до нормандского формата
О наличии консенсуса сегодня говорить не приходится,
– отметили в МИД.
Заметим, принцип консенсуса предусматривает совместное согласие сторон в вопросах переговоров.
Что известно о расширении нормандского формата
- Украина хочет расширить нормандский формат. В частности, включить туда президента США Джо Байдена.
- Глава Украины Владимир Зеленский убежден, что Штаты могут существенно повлиять на решение войны на Донбассе, а Байден – "усилить" формат.
- Кроме того, по словам Зеленского, глава США "хорошо понимает вопрос Украины и России".
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