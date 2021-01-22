Розширення нормандського формату щодо Донбасу: Росія назвала свою умову
У Росії вважають, аби розширити нормандський формат щодо ситуації на Донбасі, потрібен консенсус усіх сторін. Наразі його нібито немає.
Що каже влада Росії
Розширення кола учасників можливе на основі консенсусу. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Росії, повідомляє ТАСС.
Важливо Чи долучать Велику Британію та США до нормандського формату
Про наявність консенсусу сьогодні говорити не доводиться,
– зазначили в МЗС.
Зауважимо, принцип консенсусу передбачає спільну згоду сторін у питаннях перемовин.
Що відомо про розширення нормандського формату
- Україна хоче розширити нормандський формат. Зокрема, долучити туди президента США Джо Байдена.
- Глава України Володимир Зеленський переконаний, що Штати можуть суттєво вплинути на вирішення війни на Донбасі, а Байден – "підсилити" формат.
- Крім того, за словами Зеленського, очільник США "добре розуміє питання України та Росії".
Поділитися новиною