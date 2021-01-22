У Росії вважають, аби розширити нормандський формат щодо ситуації на Донбасі, потрібен консенсус усіх сторін. Наразі його нібито немає.

Що каже влада Росії

Розширення кола учасників можливе на основі консенсусу. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Росії, повідомляє ТАСС.

Важливо Чи долучать Велику Британію та США до нормандського формату

Про наявність консенсусу сьогодні говорити не доводиться,

– зазначили в МЗС.

Зауважимо, принцип консенсусу передбачає спільну згоду сторін у питаннях перемовин.

Зверніть увагу! Наразі до нормандського формату входять Україна, Росія, Німеччина і Франція. До речі, радники "нормандської четвірки" мали зустрітись 22 січня, однак зустріч перенесли.

Що відомо про розширення нормандського формату