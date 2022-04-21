Советник главы Офиса Президента отметил, что преступления россиян провоцируют ответную общественную реакцию в цивилизованных странах. Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

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Они видят, что мы сражаемся с варварской цивилизацией, которая сегодня, в ХХІ веке, массово насилует женщин, убивает детей. Это очень сильно эмоционально сдвинуло общественное мнение в Европе,

– сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что на Европу также действует аргумент, что затягивание, невведение прямого или косвенного эмбарго на российские энергоносители будет затягиванием и расширением войны.

Европа боится расширения войны

Советник главы Офиса Президента указал, что Запад боится именно расширения войны, потому что видит, как россияне все больше и больше обстреливают наши города ракетами.

Вообще не маскируя, они бьют по гражданской инфраструктуре, игнорируя любые правила ведения войны. То есть продолжается расширение конфликта, втягивание туда все большего и большего количества оружия. Это очень пугает европейцев,

– объяснил чиновник.

Они понимают, что россияне могут расширить конфликт даже на территории сопредельных с нами государств.

Обратите внимание! Михаил Подоляк подчеркнул, что это две основные причины, которые приведут Европу к тому, чтобы все же была введена жесткая санкционная политика, и шестой пакет уже получил энергетические санкции и ограничения.

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