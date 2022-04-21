Радник глави Офісу Президента зазначив, що злочини росіян провокують відповідну суспільну реакцію в цивілізованих країнах. Про це він повідомив у інтерв'ю "Радіо НВ".
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Вони бачать, що ми воюємо з варварською цивілізацією, яка сьогодні, в ХХІ столітті, масово ґвалтує жінок, вбиває дітей. Це дуже сильно емоційно зрушило суспільну думку в Європі,
– сказав Михайло Подоляк.
Він підкреслив, на Європу також діє аргумент, що затягування, невведення прямого чи непрямого ембарго на російські енергоносії буде затягуванням і розширенням війни.
Європа боїться розширення війни
Радник очільника Офісу Президента вказав, що Захід боїться саме розширення війни, тому що бачить, як росіяни все більше і більше обстрілюють наші міста ракетами.
Взагалі не маскуючи, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, ігноруючи будь-які правила ведення війни. Тобто триває розширення конфлікту, втягування туди все більшої і більшої кількості зброї. Це дуже лякає європейців,
– пояснив посадовець.
Вони розуміють, що росіяни можуть розширити конфлікт навіть на території суміжних з нами держав.
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