Радник глави Офісу Президента зазначив, що злочини росіян провокують відповідну суспільну реакцію в цивілізованих країнах. Про це він повідомив у інтерв'ю "Радіо НВ".

Читайте також Є війна чи ні – ніхто у світі не може спрогнозувати, що робитиме Росія, – Зеленський

Вони бачать, що ми воюємо з варварською цивілізацією, яка сьогодні, в ХХІ столітті, масово ґвалтує жінок, вбиває дітей. Це дуже сильно емоційно зрушило суспільну думку в Європі,

– сказав Михайло Подоляк.

Він підкреслив, на Європу також діє аргумент, що затягування, невведення прямого чи непрямого ембарго на російські енергоносії буде затягуванням і розширенням війни.

Європа боїться розширення війни

Радник очільника Офісу Президента вказав, що Захід боїться саме розширення війни, тому що бачить, як росіяни все більше і більше обстрілюють наші міста ракетами.

Взагалі не маскуючи, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, ігноруючи будь-які правила ведення війни. Тобто триває розширення конфлікту, втягування туди все більшої і більшої кількості зброї. Це дуже лякає європейців,

– пояснив посадовець.

Вони розуміють, що росіяни можуть розширити конфлікт навіть на території суміжних з нами держав.

Зверніть увагу! Михайло Подоляк наголосив, що це дві основні причини, які доведуть Європу до того, щоб все ж була введена жорстка санкційна політика, і шостий пакет вже отримав енергетичні санкції і обмеження.

До слова – Денисенко пояснив важливість ембарго: дивіться відео