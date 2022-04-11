Про це глава держави розповів в інтерв'ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS. Зеленський впевнений, Україна – не кінцева мета росіян.

До теми Зеленський розповів, якою бачить перемогу в цій війні з Росією

Ніхто не може спрогнозувати дій Росії

Ніхто не може спрогнозувати, що буде робити Росія, незважаючи на те, іде війна в Україні чи ні. Якщо вони будуть просуватись по Україні, потім точно будуть просуватись вздовж Європи,

– пояснив Зеленський.

З часом Росія ставатиме менш прогнозованою. Окупанти використовують зброю не на своїй території, отож причину можуть знайти будь-яку. Нині – це Україна, наголосив президент, а завтра може бути знову Сирія або Кавказ.

Нема сенсу прикриватись ядерними загрозами

Зеленський впевнений, що зараз безглуздо прикриватись ядерними загрозами, які надходять від Росії. Президент каже, що просив ввести санкції проти Москви ще до вторгнення. Йому відповідали, що зроблять це, як тільки нога російського солдата ступить на українську землю. Зеленський ще тоді висловлював позицію, що це Путіна не зупинить, бо його прогнозувати неможливо.

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