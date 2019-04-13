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      Расширение онлайн-услуг от "Укрзализныци": чего ждать украинцам

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      "Укрзализныця" планирует улучшить онлайн-услуги
      "Укрзализныця" планирует улучшить онлайн-услуги / versiya.info

      Акционерная компания "Укрзализныця" планирует расширить перечень своих онлайн-услуг. С анонсированного – внедрение услуги "лист ожидания", а также "билеты на группу".

      Например, услуга "лист ожидания" позволит пассажиру не обновлять сайт постоянно, а получить уведомление о появлении в продаже необходимых ему проездных документов, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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      Также он сообщил, что на сайте "Укрзализныци" можно будет заказать билеты на групповые перевозки пассажиров, а также приобрести места для людей с инвалидностью, кроме того, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.

      В целом национальный перевозчик планирует изменить систему грузовых перевозок. Поэтому это позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года.


      "Укрзализныця" планирует улучшить онлайн-услуги

      Кравцов отметил, что большинство опций должны активировать уже в 2019 году.

      К слову, спальный поезд "Киев – Варшава" вошел в список лучших ночных поездов Европы. Всего в списке лучших маршрутов 20 поездов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця
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