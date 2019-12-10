Расширение полномочий миссии ОБСЕ: эксперт объяснил, что это может изменить
Во время встречи в нормандском формате лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о полный доступ миссии ОБСЕ на Донбассе. О том, как это может повлиять на ситуацию на Донбассе – читайте дальше.
Для того, чтобы миссия ОБСЕ осуществляла наблюдение в зоне боевых действий более эффективно, лидеры договорились рассширить ее полномочия. Так, теперь наблюдатели имеют право 24 часа в сутки осуществлять свои функции.
Важно! Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже
В прямом эфире 24 канала военный эксперт Александр Сурков сказал, что с апреля 2014 года на Востоке Украины миссия ОБСЕ работает по графику с 9:00 до 18:00.
Что вызвало большое количество нареканий и привело к новому формату? Все перестрелки и нападения происходят после 18:00. Они не попадают ни в протокол и остаются за кадром,
– пояснил Сурков.
В то же время, если миссия ОБСЕ будет вести наблюдение круглосуточно, то это качественно улучшит ситуацию:
- в протоколах будет указано реальная количество обстрелов;
- документированная картина войны изменится.
Круглосуточное наблюдение миссия ОБСЕ может улучшить ситуацию
Военный эксперт добавил, что работники миссии ОБСЕ делают достаточного много на войне, в частности фиксируют присутствие российских военных на украинском территориях. Интересно, что в России к миссии ОБСЕ очень негативное отношение. Они считают организацию шпионами.
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны экс-члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна в первую очередь своей мониторинговой миссией на Донбассе.
О чем договорились в Париже 9 Декабря / Инфографика 24 канала
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