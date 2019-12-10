Розширення повноважень місії ОБСЄ: експерт пояснив, що це може змінити

Під час зустрічі у нормандському форматі лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про повний доступ місії ОБСЄ на Донбасі. Про те, як це може вплинути на ситуацію на Донбасі – читайте далі.

Для того, аби місія ОБСЄ здійснювала спостереження в зоні бойових дій більш ефективно, лідери домовилися збільшити їхні повноваження. Тож, тепер спостерігачі мають право 24 години на добу здійснювати свої функції.

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У прямому ефірі 24 каналу військовий експерт Олександр Сурков сказав, що з квітня 2014 року на Сході України місія ОБСЄ працює за графіком з 9:00 до 18:00.

Що викликало велику кількість нарікань та призвело до нового формату? Усі перестрілки та напади відбуваються після 18:00. Вони не потрапляють до жодного протоколу та залишаються за кадром,

– пояснив Сурков.

Натомість, якщо місія ОБСЄ буде вести спостереження цілодобово, то якісно покращить ситуацію:

у протоколах буде вказана реальна кількість обстрілів;

документована картина війни зміниться.



Цілодобове спостереження місія ОБСЄ може покращити ситуацію

Військовий експерт додав, що працівники місії ОБСЄ роблять достатнього багато на війні, зокрема фіксують присутність російських військових на українських територіях. Цікаво, що у Росії до місії ОБСЄ дуже негативне ставлення. Вони вважають організацію шпигунами.

ОБСЄ – Організація з безпеки й співробітництва в Європі, що займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни ексчлени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома в першу чергу своєю моніторинговою місією на Донбасі.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу