Рассказ несокрушимых украинцев, спасавшихся от нацистских пыток в концлагерях: видео

Одна из самых страшных реалий Второй мировой войны – концлагеря. Освенцим в Польше, Дахау в Германии, в общей сложности 11 лагерей Третьего Рейха. Киевлянка Анастасия Гулей в фашистских лагерях Освенцима и Берген-Бельзен провела почти 2 года, попав туда 16-летней девушкой. Но это не сломило ее волю к жизни.

По словам пленницы, ты на себя не похож, стоишь стриженый в полосатом костюме, и у тебя нет фамилии и имени – ты только № 61369 и все. Выкололи номера, и тогда начинаешь понимать, что ты уже не человек. На ее левой руке – номер. Два года своей жизни Анастасия Гулей прожила за колючей проволокой, в немецких концлагерях Освенцима и Берген-Бельзена.

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В Освенцим женщина попала, когда ей было 16 лет. Пережила голод, пытки, тысячи умерших, этого Анастасия уже никогда не забудет.

Этих людей строили колоннами, как на демонстрацию и гнали через весь лагерь в лесок. Их встречает оркестр, люди идут в райские кусты под музыку. Их переселяли, а переселением был крематорий,

– вспоминала бывшая заключенная концлагеря Анастасия Гулей.

Детство Надежды Ивановны тоже прошло в стенах концлагеря. Туда она попала сиротой. Потому что ее отца расстреляли "свои" в 1937 году, а мать арестовали энкаведисты. Лагерная жизнь не отпускает Надежду. Воспоминания о голоде врезались в память на всю жизнь.

Грузили сельди и отходы сельди, тогда набирали по 2 ведра и приносили в лагерь. Таким образом наши люди выживали,

– рассказала бывшая заключенная концлагеря Надежда Слесарева.

Истории об этих женщинах и еще 30 человеческих судьбах, рассказывают стенды возле Главпочтамта в Киеве. Выставку устроил Институт национальной памяти. Владимир Вятрович говорит: концлагерная жизнь – это не только история поражений. Многие узники не хотели мириться с ролью нацистских рабов, организовывали бунты и восстания.

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"Выставка посвящена тем жителям Украины: украинцам, евреям, цыганам, крымским татарам, которые прошли через ад, который называется "нацистские концлагеря" и которых они не сломали. Выставка называется "Триумф человека", – резюмировал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Фамилии и имена замученных в лагерях наших соотечественников неизвестны, как и количество. Ведь тогда украинцев, которые не имели собственного государства, записывали к другим национальностям. Число жертв концлагерей не четкая. Историки считают, начиная от 6 миллионов. Почти 75% тех, кто переступил ворота концлагеря, остались там навсегда. Тех, кто выжил в концлагерях, сейчас в Украине осталось чуть больше сотни.

"Мы все пережили и не думали, что еще придется нам еще одну войну переживать и плакали за теми молодыми ребятами", – сказала Анастасия Гулей.

В свои 92 года, у Анастасии единственная мечта – мирное небо над Украиной.