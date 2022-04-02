Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Игорь Козий. По его словам, россияне продолжают искать поддержку в войне против Украины.

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У России всегда были возможности введения в заблуждение, – Козий

"Они будут искать все возможное и невозможное, чтобы доказать, что дед (Путин – 24 канал) "прав", – считает военный эксперт.

Игорь Козий отметил, что если россияне начали использовать бронепоезда, то ситуация действительно "интересная" – видимо, у них уже не хватает реальных возможностей по ремонту и формированию соединений.

"Но это нужно заявлять только тогда, когда мы получим официальную информацию от разведчиков. Потому что у России всегда, и во времена СССР, были возможности введения противоположной стороны в заблуждение на стратегическом, оперативном и тактическом уровне. Расслабляться нам не нужно", – пояснил Игорь Козий.