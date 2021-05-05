В Международном уголовном суде в Гааге изучают доказательства военных преступлений России в Украине. В частности, и о нарушении прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Украина добивается правосудия для России и в ряде других дел. Среди них и дело по захвату украинских судов и другие нарушения морского права, которые Россия пытается блокировать.

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Преступления на Донбассе и в Крыму

Эксперты Международного уголовного суда в Гааге изучают несколько тысяч страниц доказательств, которые предоставила Украина в попытке привлечь Россию к ответственности за военные преступления на Донбассе и в Крыму. Пока производство не начато, но уже есть вывод о том, что это дело могут рассмотреть.

В министерстве иностранных дел Украины готовят эти материалы, ведь прокуроры Международного уголовного суда не установили конечного срока рассмотрения совершенных преступлений, а агрессия России против Украины продолжается. Поэтому увеличивается и количество случаев, за которые Москву можно привлечь к ответственности.

Мы готовы к любым объяснениям или предоставлению дополнительных данных, которые может понадобиться прокурору уголовного суда,

– подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В другом международном суде ООН, который расположен тоже в Гааге, уже перешли к рассмотрению аргументов в деле Украины против России по факту нарушения российскими властями конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о запрете финансирования терроризма.

"Один из более сложных элементов уже позади. Мы отстояли так называемую юрисдикционную стадию", – добавил Енин.

Украина предоставила множество доказательств притеснений крымских татар

В Гааге Россия активно отрицала тот факт, что это дело вообще нужно рассматривать, ведь оно вроде бы не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН.

Впрочем, 800 собранных украинскими юристами томов из более чем 100 тысячами доказательств того, что российская власть притесняет украинцев и крымских татар, а также поставляет оружие и оказывает иную поддержку самопровозглашенной так называемой власти на территории оккупированных территорий, – убедили судей в обратном.

Внимание! Ожидается, что к слушаниям по сути могут перейти уже в конце 2021 года или начале 2022 года. Впрочем, в этом деле есть подводные камни – иск касается только нарушений прав человека только в Крыму. Это отметил профессор международного права Киево-Могилянской академии Владимир Василенко.

В суде ООН рассматривают факты притеснений

В деле речь не идет о дискриминации украинцев на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в украинском иске представлены нарушения, совершенные до 2014 года. Но с тех пор притеснения украинцев на оккупированных Россией территориях лишь усилились. Юридические аспекты претензий Украины к Кремлю относительно финансирования оккупированных территорий еще сложнее.

"Все военные преступления там называются актами терроризма. В этой части аргументация, изложенная украинской стороной, фактически и оценка фактической базы, она противоречит общегосударственной позиции Украины", – пояснил профессор международного права Владимир Василенко.

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Это вредит Украине, ведь создает путаницу в том, как квалифицировать преступления России на оккупированных территориях.

Компенсации по захвату судов

Не менее сложная ситуация и в деле, которое наше государство ведет в трибунале по морскому праву по захвату украинских судов и их экипажей в Керченском проливе.

Василенко пояснил, основной аргумент украинской стороны относительно неправомерности захвата украинских судов – что суда военно-морского флота пользуются иммунитетом. Однако эта норма действовала только в условиях мира, а у нас уже восьмой год идет война.

Сдвиг в этом деле

Поэтому Россия может использовать эту правовую коллизию для того, чтобы отрицать свое участие в ней. Но в этом деле у Украины есть и достижения. В 2019 году трибунал обязал агрессора освободить украинских моряков и вернуть суда нашему государству.

В украинском МИД ожидают, что вопрос компенсаций судьи решат в начале 2022 года.

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Другие нарушения морского права

Еще одно дело, которое касается нарушений Россией конвенции по морскому праву, продлится гораздо дольше. Украина обвиняет российские власти:

в создании преград в пользовании шельфом Черного и Азовского морей;

ведении там рыболовства;

в блокировании свободной навигации в Керченском проливе.

Это дело рассматривает специально созданный арбитраж в рамках ООН. В него избрали 5 судей из Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Алжира и России. Украина своего судью не назначила, а у Кремля в этом арбитраже есть еще и весомый союзник.

Россия пытается блокировать

Несмотря на это на стороне украинской стороны международные правовые нормы и они закрепляют за Украиной как прибрежным государством право свободного пользования акваториями Черного и Азовского морей.

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Впрочем, решения по этому делу можно будет ожидать не ранее 2023 года. Во многом на сроки рассмотрения международных исков влияют россияне. Они ищут любые лазейки в международном праве, чтобы не допустить даже первой стадии производства.

Впрочем, все эти международные процессы необходимы для установления юридической оценки преступлений России в Украине. Чтобы привлечь Кремль к ответственности за военное нападение нужно собрать консолидированный иск. Впрочем, это дело не одного года.