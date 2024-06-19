Речь идет об элитном жилом комплексе Regent Hill. Стоимость жилья там иногда может превышать миллион долларов.

Смотрите также "Это недопустимо": Рада готовит письма в ГБР из-за резонансных задержаний военнообязанных

Квартира в Regent Hill "по акции"

Журналисты установили, что Ирина Копач приобрела квартиру в Regent Hill за 1,9 миллиона гривен – то есть чуть больше 50 тысяч долларов по курсу 2022 года. Однако дело в том, что рыночная стоимость апартаментов в этом ЖК стартует от 37 миллионов гривен – 900 тысяч долларов. На момент приобретения сумма в долларах была такой же.

Таким образом, родственница любимой Удовиченко приобрела квартиру по более чем в 18 раз заниженной стоимости. За 50 тысяч долларов в Киеве сейчас можно приобрести, например, двухкомнатную хрущевку без современного ремонта.

Известно, что Ирина Копач проживает в Одессе и работает косметологом. Судя по подписям ее контакта у других абонентов, она работает с филлерами и инъекциями.

Стоит отметить, что в декларации Александра Удовиченко ни одного упоминания об этом жилье. В документе говорится лишь о том, что чиновник арендует квартиру в Голосеевском районе Киева недалеко от метро "Васильковская" – это также элитный ЖК Park Avenue VIP.